جدة - نرمين السيد - أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف، اليوم السبت، خدمة أحمد محمد إبراهيم سعد سراج، إمام وخطيب بمديرية أوقاف الدقهلية، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنهاء خدمة إمام بمديرية أوقاف الدقهلية بناء على حكم قضائى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.