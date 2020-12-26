فيديو .. لميس الحديدى: محدش من المواطنين حاسس بالخطر والإعلام صوته اتنبح

وأضافت الحديدى خلال برنامجها "كلمة أخيرة" الذى تقدمه على قناة ON : "لازم اللجنة بكرة تتخذ إجراءات مشددة فى تطبيق القواعد، التى وضعتها والتى لا تطبق فى كثير من الأحيان"، مؤكدة أنها لا تطالب بالإغلاق لكونه إجراء مؤلم للاقتصاد ولنفس شرائح المجتمع المهملة الآن والممتنعة عن اتباع الإجراءات الاحترازية الموضوعة من قبل الدولة".
وأوضحت الحديدى : "لو كان دور الدولة فقط أنها توعى مكانش ملف زى مخالفات البناء حسم وإلا كنا قلنا للمخالفين عيب وخلاص لكن الدولة طبقت القانون بحزم واستطاعت فرض القانون وتطبيقه".
وأكدت أن لجنة مكافحة كورونا، استطاعت فى الموجة الأولى إدارة الأزمة بنجاح واقتدار واستطاعت تقزيم ومحاصرة أرقام الاصابات والخروج بأقل الخسائر.
ولفتت الحديدى إلى أن "لا أتوقع أن يخرج بيان الغد يطالب الناس بارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعى، لأن فكرة الرهان على وعى المواطن خسرت وأرقام الاصابات فى آخر أسبوع، تؤكد أن الإعلام صوته اتنبح ومحدش من المواطنين حاسس بالخطر، لا تخويف نافع ولا ترهيب نافع برضه".
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