عاجل| بينهم متعب وإعلامي شهير.. كورونا تضرب الوسط الرياضي بقوة

إصابة كريم حسن شحاته ، وعماد متعب ، وسيف زاهر ، وعمرو الدسوقي ، ويحيي حمزه بفيروس كورونا.

وكانت نتيجة المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، والتي خضعت لها بعثة منتخب مصر للشباب في مطار القاهرة الدوري الأسبوع الماضي ، فور وصولها من تونس.

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وثبتت المسحة إصابة 17 لاعب من قوام المنتخب المصري للشباب بفيروس كورونا المستج، ذلك بجانب استمرار إيجابية مسحة ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب.

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وعادت بعثة المنتخب المصري من تونس بعدما قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اعتبار مصر منسحبة من مباراة تونس، كما اعتبرهغا منسحبة من مباراة ليبيا أيضا، وذلك لعدم إكمال المنتخب للحد الأادنى لقائمة أي فريق، والتي أقرها الكاف بـ15 لاعب.