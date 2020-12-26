العروض مستمرة.. عرض مغربي لمهاجم الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن وصول عرض مغربي لانتقال حميد أحداد مهاجم الأبيض خلال فترة الانتقالات المقبلة. اقرأ ايضا: عاجل| بينهم متعب وإعلامي شهير.. كورونا تضرب الوسط الرياضي بقوة

وقال خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الزمالك": "هناك عرض رسمي من نادي شباب المحمدية المغربي لضم حميد أحداد ووصل العرض اليوم لنادي الزمالك". وأوضح: "قيمة عرض النادي المغربي 400 ألف دولار، واللاعب أبدى الموافقة على الرحيل وسيتم مناقشة العرض من قبل الزمالك". وكان حميد أحداد قد عاد لصفوف الزمالك خلال الموسم الحالي بعد انتهاء فترة إعارته مع الرجاء المغربي.



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