جدة - نرمين السيد - قال قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنه لن يكون هناك احتفال فى ليلة عيد الميلاد المجيد، موجها رسالة للمسيحيين: "الاحتفالات روحية وبنفرح فى قلوبنا".





وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، الذى يعرض على فضائية mbc مصر، مساء السبت، أن هناك متابعة لبيانات وزارة الصحة، والوضع فى الكنائس، والأحداث على مستوى العالم، ويتم إقرار ما هو فى صالح المواطنين. وأضاف البابا أن الوقاية خير من العلاج، كما أن الدولة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى أن الكنائس نفذت ما هو فى صالح المواطن، مؤكدا أن العالم يمر بظروف استثنائية لأول مرة فى تاريخه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. البابا تواضروس لـ أديب : الاحتفال بأعياد الميلاد روحية داخل القلوب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.