فيديو.. متحدث التعليم العالى: نسب الإصابة بكورونا بين الأطفال لا تتجاوز 10%

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إن عدد مستشفيات الأطفال التابعة للمستشفيات الجامعية، يبلغ نحو 10 لا تستقبل إلا الأطفال كما هو الحال فى مستشفى أبو الريش، لكن جميع المستشفيات الجامعية بها أقسام لعلاج الأطفال.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى، فى برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON"، مساء اليوم السبت: "خصصنا أسرّة لعزل الأطفال فى المستشفيات المخصصة أو مختلف أقسام الأطفال فى بقية المستشفيات الجامعية". تابع عبدالغفار أن تخصيص أقسام وأسرة لعزل مصابى الأطفال بفيروس كورونا، لا يدعو لقلق الناس، حيث إن الأطفال شأنهم شأن الكبار معرضين للإصابة، مضيفًا: الحمد لله الأعراض وشدة المرض عند الأطفال قليلة وخفيفة وتمر فى أغلب الأحوال بنسب عالية بسلام". وكشف أن نسب الإصابة بين الأطفال فى مصر بحسب أحدث دراسة قامت بها الوزارة، أثبتت أنها لا تتجاوز نسبة 5 - 10% من إجمالى نسب إصابات كورونا فى مصر، لكنه أرجع تخصيص أقسام عزل خاصة للأطفال، لكون هناك شريحة كبيرة من هؤلاء الأطفال مصابين بأمراض مزمنة فى الكلى وأمراض القلب، وبالتالى هذه الشريحة معرضة للاصابة بكورونا وهؤلاء بحاجة إلى العزل لكن بقية الشرائح تمر عليهم الأعراض بشكل خفيف لا يستدعى العزل.

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