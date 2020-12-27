وزير الشباب والرياضة يعين المستشار عماد عبد العزيز رئيساً للزمالك

أعلن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، تعيين المستشار عماد عبد العزيز رئاسة اللجنة المؤقتة التي تدير نادى الزمالك، خلفا للمستشار الراحل أحمد البكرى، على أن يتم تعيين عضو جديدا في اللجنة.

وقال أشرف صبحى خلال مداخلة مع أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "طبقا للائحة الزمالك، سيتولى المستشار اللواء عماد عبد العزيز رئاسة نادى الزمالك في الوقت الحالى وسنقوم بتعيين عضو جديد في اللجنة بعد رحيل المستشار أحمد البكرى".

وأضاف أشرف صبحى: "هناك تنسيق كامل مع اللجنة الأولمبية المصرية في كل الجوانب، ونساند كل المؤسسات الرياضية المحلية لتجاوز أزمة كورونا التي ضربت العالم أجمع، ووجهنا اتحاد الطائرة للتنسيق مع اللجنة الأولمبية بعد قراره بتأجيل مسابقاته لمدة أسبوعين، وعمل لجان التفتيش لازال قائما في كل المؤسسات الرياضية".

وعن مونديال اليد، قال وزير الرياضة: "نعمل على قدم وساق لتلبية كل طلبات الاتحاد الدولى لكرة اليد، الذى أبدى رضاه عما تم في الصالات حتى الآن، حيث تم تطوير الصالتين رقم 1 و2 في مجمع استاد القاهرة بشكل كامل".

وتابع وزير الرياضة: "تم تقليص عدد الحضور الجماهيرى من 50% من سعة الصالات إلى 30% بسبب فيروس كوورنا، ودخول الجماهير المصرى سيكون غير أماكن دخول الوفود الأجنبية".

وأضاف أشرف صبحى: "اللجنة العليا لمونديال اليد وفرت كل شيء والبطولة تقام تحت إجراءات احترازية صارمة حفاظا على سلامة الجميع، ونبذل كل ما في وسعنا لنكون نموذج يحتذى به في كل البطولات الكبرى في الفترة المقبلة، وكما تحدينا الوقت في تنظيم أمم أفريقيا 2020 نتحدى كورونا في تنظيم كأس العالم لكرة اليد".