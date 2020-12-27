عملاء بنك القاهرة ينفرون من أداء مختلف الفروع.. "الأسوأ"

اشتكى عملاء بنك القاهرة من أداء مختلف الفروع على مستوى الجمهورية، حيث أنه رغم عراقة بنك القاهرة ألا أن الكثيرون يشكون من أداء بنك وسوء خدمة العملاء فضلاً عن الخدمات المقدمة تتصف بالسوء في الأداء المصرفي. عملاء بنك القاهرة وقال أحد عملاء بنك القاهرة عبر صفحة البنك على مواقع التواصل الاجتماعي، "للأسف بنك القاهرة فرع الأقصر الرئيسي معاملة سيئة جدا، ذهبت استلم الحوالة فسألني الموظف جنسيتك ايه قولتلوا مصري لما جيت استلم الحوالة اللي هي المفروض استلمها بالدولار الأمريكي كما هي مرسلة فسلمهالي بالمصري وقالي انت قولت مصري و لما قولتله راجع الكاميرات قالي خلاص أنا اديت الأمر في الجهاز تستلمها بالمصري يعني بـ (عافية كده) ان كان عاجبك، و لما اشتكيت للمسؤل قالي خلاص هو أدي الامر في الجهاز مقدرش اعملك حاجة".



وأضاف عميل آخر، "أرجو المساعدة من مسئولى بنك القاهرة الشرفاء تعمل البنك فى أسيوط سىء جدا من الموظفين ومن مدير البنك وعلى طول الماكينات عطلانه ويوجد ماكينة واحد هى الشغالة فى أسيوط ماكينات عطلانه وبيسرقه فلوس الناس انا الماكينه لم تخرج مرتب شهر 9 وعملت شكوى ومراجعة الكاميرا الماكينة الموظف يقول الكاميرا عطلانة وبيسرقه فلوس ويقول ملكش فلوس عندنا رواح اشتاكينه فى النيابه حسب الله ونعم الوكيل من شهر 9 ولا اي حد رد على شموتى لحد الآن حرام عليكم.. انا اتصلت من شهر 9 ولم يتم الرد حتى الآن وكل لم اتصل لسه البنك مردش حتى الآن وكل لم اتصل يدينى معاد واتصل فى الميعاد يقول لسه والهى انا فى المرارة من شهر 9 وده رقم الشكوى إلى انا عملته على الخط الساخن 1-1262198142حسبى الله ونعم الوكيل حسبى الله ونعم الوكيل بنك حرامية عملوا حظر على الخاص به علشان معرفش الوصل الفلوس إلى نصبوا على فيهم بس صفحات الفيس بوك".

وذكر آخر "بيتم أخذ مبلغ ١٥ جنيه على الإيداع من موظف البنك على الرغم اني لم أرى ذلك في أي بنك آخر سواء داخل مصر أو خارجها وقد تم ذلك في بنك القاهرة فرع امبابة ش العلمين تقاطع شارع رشيد".

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