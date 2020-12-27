عاجل.. وزير الرياضة يكشف عن اسم رئيس الزمالك الجديد

أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، أنه تم الاستقرار على تولي اللواء عماد عبد العزيز لرئاسة لجنة إدارة نادي الزمالك.

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وقال صبحي في تصريحات على قناة أون تايم سبورتس، إلى أنه تقرر ترقية عماد عبد العزيز من عضو في لجنة إدارة الزمالك ليصبح رئيسًا لها.

وقال وزير الرياضة: "اللواء المستشار عماد عبد العزيز هو من سيتولى رئاسة لجنة إدارة نادي الزمالك خلفًا للراحل أحمد البكري".

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