عاجل.. وزير الرياضة يكشف عن اسم رئيس الزمالك الجديد

أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، أنه تم الاستقرار على تولي اللواء عماد عبد العزيز لرئاسة لجنة إدارة نادي الزمالك.
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وقال صبحي في تصريحات على قناة أون تايم سبورتس، إلى أنه تقرر ترقية عماد عبد العزيز من عضو في لجنة إدارة الزمالك ليصبح رئيسًا لها.
وقال وزير الرياضة: "اللواء المستشار عماد عبد العزيز هو من سيتولى رئاسة لجنة إدارة نادي الزمالك خلفًا للراحل أحمد البكري".
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واختتم: "سيتم إضافة عضو جديد في لجنة إدارة الزمالك ليتواجد بدلًا من عماد عبد العزيز الذي تمت ترقيته، ليكتمل نصاب اللجنة في الفترة المقبلة".
الجدير بالذكر أن عماد عبد العزيز تواجد في لجنة إدارة نادي الزمالك بدلًا من محمد عطية الذي تقدم باستقالته منذ أسابيع ماضية.
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