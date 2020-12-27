انت الان تتابع تفاصيل خبر بعدما تجاوزت حاجز الألف .. الصحة تعلن أعداد المصابين بكورونا اليوم السبت 26 ديسمبر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نشرت وزارة الصحة المصرية في تقريرها اليومي، أعداد المصابين بكورونا اليوم السبت 26 ديسمبر 2020، وفق إجراءات التقصي والمتابعة التي تقوم بها الوزارة، وذكرت الصحة المصرية، أنه تم تسجيل اليوم 1189 مصاب بكورونا، ليرتفع إجمالي أعداد المصابين منذ بداية الأزمة وحتى الآن إلى 131315 مصاب.

أعداد المصابين بكورونا اليوم

أعداد المصابين اليوم 1189 إجمالي المصابين حتى الآن 131315 أعداد الوفيات اليوم 43 إجمالي الوفيات حتى الآن 7352 أعداد الذين تماثلوا للشفاء اليوم 477 إجمالي الذين تماثلوا للشفاء حتى الآن 109462

سجلت الصحة المصرية اليوم وفقًا لتقريرها اليوم 1189 مصاب بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي أعداد المصابين إلى 131315 مصاب، وذلك منذ بداية الأزمة وحتى اليوم، بينما سجلت الصحة على الجانب الآخر 477 متعافي من الإصابة، تم خروجهم اليوم من مستشفيات العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الصحية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي أعداد المتعافين من الإصابة، والذين تحولت نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، منذ بداية الأزمة وحتى اليوم إلى 109462 متعافي.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الصحة المصرية، الدكتور “خالد مجاهد”، عن تسجيل اليوم 43 حالة وفاة ناتجة عن الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي حالات الوفاة منذ بداية الأزمة وحتى اليوم إلى 7352 حالة وفاة.

اشتباه الإصابة بكورونا

وخلال التصريحات التي قام بها المتحدث الرسمي، فقد أعلن أن زوال الأعراض المرضية لفيروس كورونا لفترة 10 أيام متتالية، وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، التي صدرت بتاريخ 27 يوليو 2020، يمكن اعتباره مؤشر للتعافي من الإصابة.

وأكد مجاهد كذلك على استمرار الجهود المبذولة من قبل الوزارة، لرفع استعداداتها لمواجهة الأزمة بجميع المحافظات، كذلك حرصها الشديد على متابعة كل جديد يتعلق بالأزمة، وحرصها على تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة العدوى.

وخصصت الوزارة عدة طرق للتواصل في حالة وجود حالات الاشتباه بالإصابة، أو في حالة المزيد من الاستفسارات والتوجيهات، فيما يتعلق بالأزمة، وكيف يمكن مواجهتها، ويمكن للراغبين التواصل مع الوزارة من خلال:

الاتصال على الرقم الساخن 105

الاتصال على الرقم: 15335

التواصل على رقم الواتسآب: 01553105105

ويمكنكم كذلك التواصل من خلال تطبيق صحة مصر، وذلك بعد تحميله على الهاتف.

تقرير وزارة الصحة اليوم