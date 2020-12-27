دوت الخليج يقدم نشرة أخبار الاتصالات اليوم الأحد 27-12 -2020 المصرية للاتصالات / فودافون/ اتصالات / أورنج

يوضح دوت الخليج نشرة أخبار الاتصالات اليوم الأحد 27 - 12- 2020 بتغطية شاملة لأبرز الأحداث المتعلقة بعالم الاتصالات والشبكات لاسيما آخر أخبار شركة أورنج Orange وأيضًا آخر أخبار شركة فودافون Vodafone بالإضافة إلى آخر أخبار شركة، والمصرية للاتصالات.



آخر أخبار أورنج

يقدم دوت الخليج كافة التفاصيل عن باقات أحسن ناس من أورنج والتى تبدأ أسعارها من 5 جنيهات وتوفر ميجاباتيس مناسبة يمكن استخدامها للسوشيال تصفح الإنترنت، وتقدم باقات أحسن ناس من أورنج العديد من العروض يوضحها دوت الخليج في هذا الموضوع.



آخر أخبار المصرية للاتصالات

أعلنت المصرية للاتصالات عن عروض WATCH iT لمدة 3 شهور بـ 75 جنيه، لاسيما أن الكثيرون حاليًا يلجأون لمشاهدة الأفلام والمسلسلات على المنصات الإلكترونية لأنها تعرض بشكل حصري ومع ارتفاع سعر الاشتراك لايتمكون من المشاهدة، لذا وفرت المصرية للاتصالات العروض WATCH iT.



آخر أخبار اتصالات مصر

ينشر دوت الخليج أبرز 5 باقات اتصالات مصر للنت بعروض مختلفة، لكى يختار منها عملاء الشركة المناسب لهم، حيث تتنوع باقات اتصالات مصر للنت بالميجاباتيس والدقائق وحتى الأسعار مختلفة لتناسب احتياجات كافة فئات المستخدمين.