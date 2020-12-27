دوت الخليج يقدم نشرة أخبار البنوك اليوم الأحد 27 -12 -2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال

يستعرض دوت الخليج نشرة أخبار البنوك اليوم الأحد 27 - 12-2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال حيث يهتم بمتابعتها رجال الأعمال والمستثمرين لمتابعة نشاطتهم ومايمكن أن يؤثر عليها، فضلًا عن القراء من عشاق الاطلاع على الأخبار الاقتصاية والبنوك والاستفسار عن فوائدها وحسابات الإدخار وشهادات الاستثمار.

آخر أخبار بنك CIB



فروع بنك CIB تفوز بجائزة أمل العربي في "ترشيد استهلاك الورق والطاقة"

آخر أخبار بنك مصر



تعتبر شهادات الادخار من أهم الشهادات الادخارية التي يقدمها بنك مصر لما لها من أهمية كبيرة لدى العملاء، إذ توفر لهم عائد أعلى من حسابات التوفير والودائع فى معظم الأحيان، ويتيح بنك مصر العديد من شهادات الادخار، ومنها شهادة "الاختيار" ذات العاند التراكمي بالجنيه المصري والدولار الأمريكي، ويوضح دوت الخليج كافة التفاصيل عن شهادة الاختيار من بنك مصر والعائد عليها.



آخر أخبار البنك الأهلي المصري شهدت أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 26-12- 2020 في البنك الأهلي المصري حالة من الاستقرار نظرًا لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومى الجمعة والسبت لأنهم العطلة الرسمية، ولكن مازال المواطنين لديهم عادة متابعة أسعار العملات في البنك الأهلي المصري كل صباح من خلال نشرات وسائل الإعلام عن الخدمات المصرفية.

آخر أخبار بنك القاهرة اشتكى عملاء بنك القاهرة من أداء مختلف الفروع على مستوى الجمهورية، حيث أنه رغم عراقة بنك القاهرة ألا أن الكثيرون يشكون من أداء بنك وسوء خدمة العملاء فضلاً عن الخدمات المقدمة تتصف بالسوء في الأداء المصرفي.

احتفلت إدارة بنك CIB بالفروع الفائزة بجائزة أمل العربي المخصصة لمبادرات ترشيد استهلاك الورق والطاقة، إيمانًا من فروع بنك CIB والاستراتيجية المتابعة لمواكبة العصر التكنولوجي في التنمية الاقتصادية.



ويجدر الإشارة إلى أن باستمرار يتابع دوت الخليج كافة التفاصيل عن عالم الاقتصاد وآخر أخبار البنوك والعروض التى توفرها لدعم عملائها.

