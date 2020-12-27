يستعرض دوت الخليج نشرة أخبار البنوك اليوم الأحد 27 - 12-2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال حيث يهتم بمتابعتها رجال الأعمال والمستثمرين لمتابعة نشاطتهم ومايمكن أن يؤثر عليها، فضلًا عن القراء من عشاق الاطلاع على الأخبار الاقتصاية والبنوك والاستفسار عن فوائدها وحسابات الإدخار وشهادات الاستثمار.
آخر أخبار بنك CIBاحتفلت إدارة بنك CIB بالفروع الفائزة بجائزة أمل العربي المخصصة لمبادرات ترشيد استهلاك الورق والطاقة، إيمانًا من فروع بنك CIB والاستراتيجية المتابعة لمواكبة العصر التكنولوجي في التنمية الاقتصادية.
فروع بنك CIB تفوز بجائزة أمل العربي في "ترشيد استهلاك الورق والطاقة"
آخر أخبار بنك مصر
تعتبر شهادات الادخار من أهم الشهادات الادخارية التي يقدمها بنك مصر لما لها من أهمية كبيرة لدى العملاء، إذ توفر لهم عائد أعلى من حسابات التوفير والودائع فى معظم الأحيان، ويتيح بنك مصر العديد من شهادات الادخار، ومنها شهادة "الاختيار" ذات العاند التراكمي بالجنيه المصري والدولار الأمريكي، ويوضح دوت الخليج كافة التفاصيل عن شهادة الاختيار من بنك مصر والعائد عليها.
آخر أخبار البنك الأهلي المصريشهدت أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 26-12- 2020 في البنك الأهلي المصري حالة من الاستقرار نظرًا لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومى الجمعة والسبت لأنهم العطلة الرسمية، ولكن مازال المواطنين لديهم عادة متابعة أسعار العملات في البنك الأهلي المصري كل صباح من خلال نشرات وسائل الإعلام عن الخدمات المصرفية.
آخر أخبار بنك القاهرةاشتكى عملاء بنك القاهرة من أداء مختلف الفروع على مستوى الجمهورية، حيث أنه رغم عراقة بنك القاهرة ألا أن الكثيرون يشكون من أداء بنك وسوء خدمة العملاء فضلاً عن الخدمات المقدمة تتصف بالسوء في الأداء المصرفي.
ويجدر الإشارة إلى أن باستمرار يتابع دوت الخليج كافة التفاصيل عن عالم الاقتصاد وآخر أخبار البنوك والعروض التى توفرها لدعم عملائها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دوت الخليج يقدم نشرة أخبار البنوك اليوم الأحد 27 -12 -2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.