تأكيدا لـ دوت الخليج .. صلوات عيد الميلاد فى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون

جدة - نرمين السيد - قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن قداس عيد الميلاد المجيد سوف يقام فى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون كما حدث فى عيد القيامة فى أبريل الماضى





وكان "دوت الخليج" قد نشر قبل نحو شهر خبر إقامة قداس عيد الميلاد بدير الأنبا بيشوى. وتوقع مصدر كنسى لـ"دوت الخليج، أن يرأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد مساء 6 يناير المقبل، فى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، نظرا لظروف الموجة الثانية من كورونا.

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