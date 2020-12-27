أهم الأخبار .. قرارات حاسمة من التعليم بشأن الدراسة والامتحانات.. ذروة كورونا في مصر .. والكشف عن متورط في تفجير ناشفيل

نشر موقع دوت الخليج الإخباري، عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي ..
ماذا يفعل وزير الدفاع التركي في طرابلس؟
الكشف عن هوية شخص على صلة بتفجير ناشفيل
وزير التعليم العالي يحسم قرار انتظام الدراسة وامتحانات منتصف العام
نتنياهو يعرض خريطة لـ المغرب لا تضم الصحراء الغربية.. فيديو
بعد تخطيها الألف في مصر.. الصحة: ذروة إصابات كورونا ستكون في هذا التوقيت
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