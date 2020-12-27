غرفة عمليات بالعاملين بالصحافة والإعلام لمواجهة كورونا بمواقع العمل

قررت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والاعلام والثقافة والآثار رئاسة مجدى البدوى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وذلك من خلال التواصل مع أعضاء اللجان النقابية داخل المنشئات الخاصة بالمؤسسات والوزارات. طلب البدوى من أعضاء اللجان النقابية أيضا متابعة الحالات المصابة سواء داخل المستشفيات أو بالعمل المنزلى للاطمئنان عليهم ومساعدتهم فى حالة طلب المساعدة. وشدد البدوى على أن العالم يعيش الآن حالة استثنائية خاصة العمال بسبب تفشى هذا الفيروس اللعين لذلك يجب على التنظيمات النقابية عدم التخلى عن العمال فى هذا الظرف.

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