اليوم.. أولى حلقات مسلسل لؤلؤ بطولة مي عمر

تُعرض الحلقة الأولى من مسلسل لؤلؤ، اليوم الأحد، من بطولة الفنانة مي عمر، على قناة "أون"، و"ون دراما" في تمام الساعة 7.45 مساءًا، والإعادة 2 صباحًا و 1 مساءًا.

وكان قد، نشر أحمد زاهر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة تجمعه بالفنانة مي عمر، وعلق قائلًا: "بكره اول حلقات مسلسل لؤلؤ على قنوات mbc وon، مي عمر، ادوارد، شرنوبي، نيرمين الفقي، نجلاء بدر، هيدي كرم، عماد زياده، سلوي عثمان، هدير عبدالناصر، ملك أحمد زاهر، والعبدلله، حوار محمد مهران، مدير التصوير أحمد فهيم، اخراج محمدعبدالسلام، إشراف عام على الكتابه والاخراج محمد سامي، إنتاج سينيرجي تامر مرسي، إشراف عام على الإنتاج حسام شوقي، يارب يعجبكم".

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يعد المسلسل أولى بطولات مي عمر المطلقة في الدراما التلفزيونية، وتدور أحداثه فى 40 حلقة، وتجسد دور مطربة تبحث عن النجومية.