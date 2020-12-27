الأرصاد تتوقع طقس اليوم الأحد : مائل للدفء وعظمى القاهرة 22

جدة - نرمين السيد - أوضح خبراء الأرصاد الجوية اليوم، أن حالة طقس ستكون مائلة للدفء على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، حسب توقعاتهم.





وأشار الخبراء الى أن أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد . ويتوقع الخبراء أن غرب البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوى بينما يتأثر باقى البلاد بامتداد منخفض السودان، وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من 1،7 –25،2 والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية. وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «22- 11»، الإسكندرية «22– 13»، قنا «24- 11»، الأقصر «25– 12»، أسوان «26 – 12» .

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