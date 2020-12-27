جدة - نرمين السيد - ومن المقرر قطع المياه بناء على ما ورد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بشبين القناطر، من الساعة 9 صباحا حتى 3 مساء، بسبب عطل مفاجئ.
وأوضحت المحافظة، أن المناطق المتأثرة من قطع المياه هى "الدلتا وعزبة أبوخضرة والوكلاء"، مناشدة المواطنين اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قطع المياه عن بعض مناطق شبين القناطر اليوم لمدة 6 ساعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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