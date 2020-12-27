الصحة تطلق اليوم قافلة طبية للكشف المجانى على أهالى المحروسة بالسلام

جدة - نرمين السيد - تضم القافلة التى تستمر يومى 27 و28 ديسمبر جميع التخصصات الطبية كالأطفال والباطنة والنساء والتوليد والأنف والأذن والحنجرة والعظام والمسالك البولية والجلدية والجراحة والأسنان والقلب والرمد تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين. كما تضم القافلة صيدلية متخصصة لصرف كافة الأدوية المطلوبة للمرضى بالمجان إلى جانب خدمة عمل الأشعة والتحاليل

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