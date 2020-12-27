بإجراءات بسيطة ..￼ كيف تحصل على خط أرضي وإنترنت من WE؟

وللحصول على خدمة الانترنت أيضا يمكن للعملاء الجدد التوجه لأحد مراكز البيع بالسنترالات أو من خلال منافذ البيع والتحصيل التابعة للشركة للتعاقد على خط أرضي جديد والاشتراك في خدمة الانترنت من خلال ملء استمارة طلب خط تليفون أرضي وإلحاقها بصورة من مستند تحقيق الشخصية سواء بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو رخصة سلاح أو رخصة قيادة موضح بها نفس عنوان التركيب، بالإضافة إلى عقد ملكية أو عقد إيجارعقار أو إيصال مرافق (كهرباء / مياه / غاز) باسم صاحب الخط وصورة منه أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي وصورة البطاقة

الشخصية وصورة عقد الإيجار.

يسدد العميل 150 جنيها وهي إجمالي مصاريف الطلب والتركيب والتعاقد وتشمل ثلاثة شهور مقدما لباقة WE أرضي 20 كنظام أساسي، والتي تحتوي على 120 دقيقه محلي شهريا ً بالإضافة إلى اشتراك الخط المنزلي وخدمة إظهار رقم الطالب وذلك مقابل قيمة اشتراك، 20 جنيه شهريا ً ويمكن للعميل المتعاقد على خط منزلى اختيار نظام السداد المناسب له سواء￼ كان شهري أو ربع سنوي أو سنوي.

يذكر أن الشركة المصرية للاتصالات WE تنفذ مشروعًا متكاملًا لتطوير الإنترنت فى مصر، بما يدعم التحول إلى مجتمع رقمى، وبما يتسق مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة وذلك بهدف تحسين حياة المصريين من خلال تكنولوجيا الاتصالات الحديثة بواسطة تطوير خدمات الإنترنت ورفع كفاءة الشبكة الحالية واستكمال خطة تطوير الشبكات بتكنولوجيا الألياف الضوئية واستخدام سياسات تسويقية وتسعيرية جديدة لسوق الإنترنت.