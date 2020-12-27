أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم تتجاوز الـ1000 لليوم الثالث على التوالي

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محمد سياف - ابو ظبي - زيادة جديدة في أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم السبت 26 ديسمبر، وذلك بحسب تقرير وزارة الصحة اليومي، حيث تجازوت أعداد الإصابات بكورونا الألف حالة لليوم الثالث على التوالي، وتأتي هذه الزيادة الإصابات والوفيات، تزامناً مع فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، وعدم وعي وإلتزام البعض بالإجراءات الإحترازية.

ارتفاع جديد في أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم السبت

هذا وقد ظهرت سلالة جديدة من كورونا ضربت العديد من الدول الأوروبية، وهي أكثر انتشاراً وبنسبة 70% من السلالة السابقة، وكان منشأها في بريطانيا، ثم انتلقت من لندن إلى العديد من دول أوروبا وكان آخرها اليوم، تسجيل بعض الحالات من هذه السلالة في فرنسا.

وبحسب تقرير الصحة فقد سجلت أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم 1189 حالة، ووصول إجمالي أعداد الإصابات في مصر حتى الآن إلى 131315 حالة، ومنها الحالات المتعافية، كما تم تسجيل 43 حالة وفاه جديدة اليوم، لترتفع الوفيات حتى اليوم إلى 7352 حالة.

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كما سجلت وزارة الصحة اليوم 477 حالة شفاء جديدة، ووصلت إجمالي حالات الشفاء والتي خرجت من مستشفيات العزل الصحي حتى اليوم لـ109462 حالة، كما تلقت الحالات المتعافية الرعاية الطبية اللازمة وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية.