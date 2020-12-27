البدء الفورى فى تطوير 1000 قرية .. أبرز اهتمامات الصحف المصرية اليوم

جدة - نرمين السيد - فمن جانبها قالت صحيفة الأهرام إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالبدء الفورى فى المراحل التنفيذية الأولى لتطوير 1000 قرية يناير المقبل.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس تابع خلال الاجتماع المخطط التنفيذى للمشروع القومى لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية، حيث اطلع على قائمة مراكز المدن المقترحة التى سيتم العمل على تطوير التجمعات الريفية والقروية بها، والتى تشمل ٥٠ مركزًا موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، وقد وجه بالبدء الفورى فى المراحل التنفيذية الأولى للمشروع فى شهر يناير القادم 2021 وباشتراك كافة الأجهزة الحكومية المعنية.

وفى اجتماع اخر، وجه الرئيس باستكمال كافة أركان الدراسات الهادفة الى تطبيق تقنيات متنوعة وحديثة فى الاستزراع السمكي، وذلك بهدف ضمان عوامل النجاح وتحقيق النتائج المرجوة للمشروعات المخطط لها بزيادة الانتاج وامتلاك القدرة لدعم المسار الوطنى لتحقيق الأمن الغذائي، وذلك بالتكامل مع المشروعات القائمة ذات الإنتاج والعائد المتميز من المزارع السمكية.. وأن ذلك جاء فى اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء حمدى بدين رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية.

وتحت عنوان "لا تعليق للدراسة بالجامعات وامتحانات الفصل الأول فى موعدها" قالت صحيفة الأهرام إن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أكد عدم صحة ما تردد بشأن تعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد مع تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الأول لمدة أسبوعين لتقام فى 30 يناير المقبل.

وقال المركز، فى بيان، إنه تم التواصل مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً على انتظام الدراسة بكافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية، مع انعقاد الامتحانات فى مواعيدها المقررة وفقاَ للخريطة الزمنية المقررة للجامعات خلال العام الدراسى الحالى 2020/ 2021، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعى للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفى "الأخبار" قالت الصحيفة تحت عنوان "3 مليارات جنيه قروضا للمنشآت السياحية بفائدة 5 %" إن الوزير أكد، فى لقائه مع مستثمرى شرم الشيخ الذى حضره اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ومحمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن هناك حرصًا متزايدًا من الحكومة على مساندة قطاع السياحة والفنادق ذات العمالة الكثيفة فى مواجهة التداعيات السلبية لجائحة «كورونا»؛ بما يُسهم فى تمكين المنشآت السياحية والفندقية بما فيها الشركات المتوسطة والصغيرة من الوفاء بالتزاماتها فى تغطية مرتبات وأجور العاملين، وسداد الاحتياجات الأساسية للتشغيل، لافتًا إلى أن وزارة المالية أصدرت «ضمانة» للبنك المركزى بثلاثة مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة 5٪ سنويًا، على ثلاث سنوات بفترة سماح عام بدون أى ضمانات، بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية لتوزيع العبء على مدار عامين.

وفى استجابة فورية لمستثمرى شرم الشيخ، أجرى وزير المالية اتصالاً هاتفيًا، خلال اللقاء، مع طارق عامر محافظ البنك المركزى، ونقل إليه بعض الملاحظات الإجرائية التى أبداها المستثمرون حول تنفيذ مبادرة إقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة 5٪ سنويًا بضمانة وزارة المالية؛ فأكد محافظ البنك المركزى حرصه على دعم القطاع السياحى، فى مواجهة أزمة «كورونا» وتذليل أى عقبات؛ بما يُسهم فى نجاح كل المبادرات المساندة للمنشآت السياحية والفندقية للحفاظ على العمالة.

وجدد الوزير تأكيده على مواصلة التنسيق مع البنك المركزي، والبنوك لتسهيل إقراض المنشآت السياحية والفندقية بفائدة ٥٪ سنويًا بـ «ضمانة» من وزارة المالية.

فيما تناولت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "جولة تفقدية مع الأمين العام لقاعة ومتحف مجلس النواب" حرص المستشار محمود فوزى أمين عام مجلس النواب على اصطحاب نواب تنسيقية شباب الأحزاب السياسة عن الفصل التشريعى الثانى 2021 - 2026، وذلك لتفقد مقر القاعة الرئيسية للمجلس التى تشهد المناقشات العامة، والمتحف وأروقة المجلس التى تشهد تاريخ الحياة النيابية.

وحرص نواب التنسيقية على الحضور بشكل جماعى لاستخراج كارنيه المجلس، وذلك بعدما تقدموا بطلب إلى أمانة مجلس النواب بقيادة المستشار محمود فوزي، والتى رأت عدم وجود مانع من حضورهم بشكل جماعى وإنهاء إجراءات استخراج الكارنيهات، لاسيما وأنهم نواب عن قائمة من أجل مصر نواب القائمة الذين قاموا باستخراج الكارنيهات خلال الأيام الماضية.

ويأتى ذلك وسط استعدادات وإجراءات احترازية مشددة تقوم بها الأمانة العامة للبرلمان برئاسة المستشار محمود فوزى، وذلك لمواجهة فيروس كورونا.

يذكر أن 230 نائبا من إجمالى 284 نائبا ممثلين عن القوائم الأربعة لقطاع القاهرة والصعيد والدلتا والجيزة انهو إجراءات استخراج كارنيهات عضوية مجلس النواب ، حيث أنهى فى اليوم الأول 75 نائبا عن قائمة القاهرة ووسط الدلتا أوراقهم واستلام أوراق العضوية من إجمالى 100 نائب ، واليوم الثانى أنهى 90 نائبا عن قائمة الجيزة والصعيد أوراق عضويتهم فى البرلمان من إجمالى 100 نائب ، واليوم الثالث والأخير المخصص لنواب قائمتى وسط وشمال الدلتا أنهى 65 نائبا أوراقهم من إجمالى 85 نائبا.

أما صحيفة "الجمهورية " فنشرت تحت عنوان " الكهرباء تشدد الإجراءات لمواجهة الوباء تأمين التيار مستشفيات وخدمات أون لاين للمشتركين" قرار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة تكثيف الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا بالتوسع فى تلقى وتقديم كافة الخدمات للمواطنين اون لاين وعبر المنصة الالكترونية لقطاع الكهرباء واخضاع جميع العاملين والمواطنين للكشف عن الحرارة قبل دخول مبانى الوزارة والشركات التابعة وادرات الكهرباء على مستوى الجمهورية وعمل كروت متابعة وفحوصات دورية للاجانب وللعاملين القادمين من الخارج.

وأصدر الوزير تعليماته المشددة بتأمين التغذية الكهربائية لجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية وتقديم الدعم الفنى لادارة اى مستشفى تحتاج الى دعم لحل مشاكل التغذية الكهربائية وتأمين التيار لضمان عمل كافة الاجهزة الطبية باعلى المعدلات لمواجهة تداعيات كورونا وكذلك التنسيق مع كافة اجهزة الدولة لتوفير التيار لاى مستشفى ميدانى جديد تقرر الدولة إقامته فورا.

وأصدر المهندس جابر الدسوقى رئيس القابضة للكهرباء عدة قرارات لزيادة الاجراءات الاحترازية المعمول بها لمواجهة فيروس كورونا بما يضمن استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين وسلامة العاملين وكذلك تعقيم جميع المكاتب وصالات الاستقبال بصفة دورية يوميا مع استمرار اعمال الكشف وقراءة العدادات وتحصيل الفواتير بانتظام والتأكيد على إخضاع الأجانب بالمواقع لاجراءات مشددة من خلال كارت متابعة يومى، وإحضار تحليل PCR.