اليوم.. أمانة النواب تستقبل الأعضاء المنتخبين بنظام الفردى لاستخراج العضوية

جدة - نرمين السيد - تستأنف لجان الاستقبال بالأمانة العامة لمجلس النواب عملها لاستقبال أعضاء مجلس النواب المنتخبين (بالنظام الفردى)، اعتبارا من اليوم الأحد، على مدار ثلاثة أيام، وذلك لاستخراج بطاقات العضوية الخاصة بهم.





وقال الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي، إن لجان الاستقبال تتبع الإجراءات الاحترازية والوقائية كاملة حرصا على سلامة النواب، وستقوم باستقبال النواب وفقا للآتي: يوم الأحد 27 ديسمبر: استقبال نواب (5) محافظات هى: (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، ومرسى مطروح) بإجمالى 90 نائبا. وأضاف أن يوم الاثنين 28 ديسمبر سيتم استقبال نواب (10) محافظات هي: (بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، والشرقية، والدقهلية، ودمياط، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، وكفر الشيخ)، بإجمالى 108 نواب، والثلاثاء 29 ديسمبر سيتم استقبال نواب (12) محافظة هي: (الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادى الجديد، والبحر الأحمر، وشمال وجنوب سيناء)، بإجمالى 86 نائبا.

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