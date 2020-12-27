يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الأحد، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مع رياح معتدلة.
و يسود طقس دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد مع شبورة مائية صباحا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر بينما يسود ليلا طقس بارد على معظم الأنحاء.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.7 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
القاهرة 22 11
الاسكندرية 22 13
وادى النطرون 22 13
طنطا 22 12
شبين الكوم 22 13
دمنهور 23 13
بلطيم 23 13
مطروح 20 10
السلوم 22 08
سيوة 20 08
بورسعيد 21 15
دمياط 21 14
الزقازيق 22 13
المنصورة 22 13
الاسماعيلية 23 11
السويس 22 12
العريش 22 12
رفح 21 11
راس سدر 23 12
نخل 20 03
نويبع 23 16
طابا 21 14
كاترين 16 04
الطور 22 13
شرم الشيخ 23 17
الغردقة 24 15
مرسى علم 23 14
الفيوم 22 08
بنى سويف 22 08
المنيا 22 09
اسيوط 23 08
سوهاج 23 09
قنا 24 11
الاقصر 25 12
اسوان 26 12
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طقس اليوم.. مائل للدفء نهارا بارد ليلا.. والعظمى فى القاهرة 22 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.