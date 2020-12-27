أهم الأخبار.. إطلاق نار في ولاية إلينوي الأمريكية وسقوط قتلى وجرحى.. اشتباكات في حفل عمر كمال بالرحاب.. وزوجة عبد الرحمن القرضاوي تفضحه على الهواء

نشر موقع دوت الخليج، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على المستوى المحلي والدولي، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 477 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 109462 حالة حتى اليوم.

كشف الدكتور جمال عبد ربه، أستاذ ورئيس قسم البساتين بزراعة الأزهر، المتحدث بإسم الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، عن أسباب الأزمة التي تصدرت المشهد خلال الأيام الماضية لمحصول البطاطس والخسائر التي تكبدها التجار والمنتجين بسبب انخفاض أسعارها.

نقلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية اليوم الأحد عن الشركة في ولاية إليوي الأمريكية قولها بوقوع قتلى ومصابين في حادث إطلاق نار. وأعلن الشرطة في ولاية إلينوي عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار في صالة بولينج، شمالي الولاية.

نشب حريق في مستشفى البدراوي بشارع محمد نجيب، التابع لحي المنتزه أول، شرق الإسكندرية بسبب ماس كهربائي في لوحة الكهرباء العمومية، للمرة الثانية في أقل من أسبوعين، والثالثة في شهور.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك ومدير إحدى المستشفيات الكائنة بمنطقة العبور بالقليوبية "مخصصة حجر صحى لمصابى فيروس كورونا" ومشرف التمريض بالمستشفى وممرضان عقب نشوب حريق بغرفة العناية المركزة بالمستشفى وبداخلها "عدد من المرضى " نتيجة حدوث خلل بالتوصيلات الكهربائية لجهاز قياس العلامات الحيوية بالجسم. أكد اللواء المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن العمل خلال الفترة المقبلة سيكون لإعلاء قيمة القلعة البيضاء بالعمل مع الأعضاء المنوط بهم قيادة النادي حاليًا. أعلن وائل عبد العزيز شقيق ياسمين عبد العزيز عن إصابة الفنان خالد الصاوي بفيروس كورونا. وكتب وائل عبد العزيز عبر حسابه على فيسبوك: المطرب ابو ، خالد الصاوي ، شريف رمزي، عماد متعب، كريم فهمي، جمانة مراد اتصابوا بفيرس كورونا .. لا حول ولا قوه الا بالله يارب انت الشافي المعافي ".