انت الان تتابع تفاصيل خبر سعر الذهب اليوم في مصر 27- 12 -2020 وتوقعات الخبراء لأسعار المعدن الأصفر خلال الأيام المقبلة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا في مصر فايف سعر الذهب اليوم في مصر، الموافق الأحد 27 ديسمبر 2020، حيث شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر حالة من الإستقرار النسب الملحوظ، نظراً للإغلاق الذي تشهدة البورصة العالمية اليوم بسبب الإجازة الأسبوعية.

سعر الذهب اليوم في مصر 27- 12 -2020

هذا وسوف تطرأ تغيرات على أسعار المعدن الأصفر خلال الأيام المقبلة وخاصةً مع تفاقم أزمة كورونا، وقيام الدول بفرض الحظر والإغلاق مرة أخرى، فسوف يرتفع سعر الذهب في مصر وفي العالم أجمع، نظراً للجوء المستثمر للذهب وهو الملاذ الآمن للجميع.

وسجل سعر الذهب اليوم في مصر من 933 جنيه إلى 935 بالنسبة لعيار 24.

وسجل عيار 22 فسجل اليوم من 855 إلى 857 جنيه للجرام.

وسجل عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في مصر فسجل الجرام 818 إلى 816 جنيع للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب اليوم من عيار 18 نحو 699 إلى 701 جنيه.

أما سعر أوقية الذهب اليوم فسجلت 29.003 للأوقية

كما بلغ سعر الجنية الذهب 6528 إلى 6544 جنيه.

وحول توقعات أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة، فسوف يشهد ارتفاعاً حال تأزم أزمة فيروس كورونا مرة أخرى، وخاصةً بعد ظهور سلالة جديدة بدأت تتفشى في دول أوروبا، وكان آخرها بالأمس بعد ظهورها في فرنسا، كما سيرتفع سعر الذهب بمصر والعالم حال وقوع تطورات جديدة في ملف ليبيا ونشوب حرب مرة أخرى بعد أسابيع من الهدنة.

اقرأ أيضاً|

“رسمياً” تخفيض أعداد الموظفين بنسبة 50% بجميع المصالح الحكومية في 4 محافظات

قرارات وزير التعليم العالي اليوم حول الدراسة بالجامعات ومستشفيات العزل الجامعية

8 حالات يجوز فيها الجمع بين معاشين أو المعاش والراتب وفق قانون المعاشات الجديد

حيث توعد حفتر بمحاربة القوات التركية الموجودة في ليبيا، الأمر الذي سيفاقم الأزمة وسيعود مردوده على الذهب بشكل سريع، كما يترقب العالم الآن ما ستفعله إدارة بايدن الرئيس الجديد المنتخب لأمريكا، مع الصين، فحال حدوث حرب اقتصادية سترتفع الأسعار، فأسعار الذهب دائماً تتأثر بالدولار والأزمات الدولية أو المحلية وأسعار الدولار.

كما يمكنكم متابعة سعر الذهب في مصر بشكل يومي من خلال هذا الرابط.