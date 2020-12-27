تفاصيل صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2021 وورابط وزارة التضامن الاجتماعي وطريقة تقديم الشكاوي



أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن إتاحة رابط إلكتروني خاص بالاستعلام عن معاش تكافل وكرامة يناري 2021 وموعد صرف المعاش بالرقم القومي وأيضاً عن طريقة تقديم شكوى تكافل.

معاش تكافل وكرامة

طريقة استعلام معاش تكافل وكرامة

يعدد معاش تكافل وكرامة هو أبرز ما يبحث عنه الآلاف من المواطنين في الوقت الحالي، للإستعلام عن المعاش بالرقم القومي، وكذلك عن خطوات تسجيل شكوي خاصة بهذا الأمر من خلال الرابط التي اتاحته وزارة التضامن الإجتماعي1- يقوم المواطن بالدخول الي موقع وزارة التضامن الاجتماعي على النحو التالي2- الضغط على خدمات عامة.3- الضغط على استعلام على معاش تكافل وكرامة.4- إدخال البيانات المطلوبة ” كتابة الاسم الرباعي والرقم القومي الخاص بالمتقدم” والتأكد من أنها تم إدخالها بشكل صحيح .6 – الضغط على استعلام ستظهر النتيجة بالبيانات للمستفيد التي يستعلم عنها.

يمكن تقديم شكوى معاش تكافل ، حيث أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي عدة طرق لتقديم الشكاوى والتظلمات منها الاتصال بالخط الساخن 16439.

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