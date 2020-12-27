أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن إتاحة رابط إلكتروني خاص بالاستعلام عن معاش تكافل وكرامة يناري 2021 وموعد صرف المعاش بالرقم القومي وأيضاً عن طريقة تقديم شكوى تكافل.
معاش تكافل وكرامةيعدد معاش تكافل وكرامة هو أبرز ما يبحث عنه الآلاف من المواطنين في الوقت الحالي، للإستعلام عن المعاش بالرقم القومي، وكذلك عن خطوات تسجيل شكوي خاصة بهذا الأمر من خلال الرابط التي اتاحته وزارة التضامن الإجتماعي
طريقة استعلام معاش تكافل وكرامة1- يقوم المواطن بالدخول الي موقع وزارة التضامن الاجتماعي على النحو التالي من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.
2- الضغط على خدمات عامة.
3- الضغط على استعلام على معاش تكافل وكرامة.
4- إدخال البيانات المطلوبة ” كتابة الاسم الرباعي والرقم القومي الخاص بالمتقدم” والتأكد من أنها تم إدخالها بشكل صحيح .
6 – الضغط على استعلام ستظهر النتيجة بالبيانات للمستفيد التي يستعلم عنها.
يمكن تقديم شكوى معاش تكافل ، حيث أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي عدة طرق لتقديم الشكاوى والتظلمات منها الاتصال بالخط الساخن 16439.
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طريقة تقديم شكاوي معاش تكافل وكرامةبعد الدخول على رابط وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط السابق ثم يقوم بتنفيذ الخطوات التالية :
1- الضغط على تسجيل شكوى.
2- كتابة البيانات المطلوبة للمستفيد من المعاش “الاسم، العنوان، الرقم القومي “.
3- كتابة الشكوى المراد تسجيلها.
4- اختيار المحافظة التابع لها.
5- كتابة رقم بطاقة تكافل وكرامة.
6- اختيار نوع البطاقة.
7- كتابة قيمة المعاش .
ويجدر الإشارة إلى أن أفادت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن عدد المواطنين المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بلغ 2 مليون و175 ألف و603 خلال هذا الشهر، وصل مستفيدي برنامج كرامة إلى مليون و237 ألف و582 شخص .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاصيل صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2021 وورابط وزارة التضامن الاجتماعي وطريقة تقديم الشكاوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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