نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. كثافات أعلى كوبرى أكتوبر ومحور 26 يوليو

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى تقدمه الإعلامية سالى سعيد، أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة فى الحركة المرورية، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى.

وأوضح مراسل الراديو 9090، أن هناك بعض الكثافات التى ظهرت أعلى الدائرى القادم من المنيب والمتجه لمحور الأوتوستراد، كذلك الأمر أعلى محور 26 يوليو القادم من الشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج كبديل جيد، وتم التعامل مع كل الكثافات بناء على توجيهات اللواء محمد عبدالرازق، مدير الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع اللواء محمد عامر مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة.

محمد صابر محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090

كما ظهرت بعض الكثافات أيضا عند كوبرى الحدائق القادم من الزاوية والوايلى والمتجه لمحور الفنجرى، كذلك الأمر أعلى الطريق الدائرى القادم من محور صفط والمتجه لشارع ثروت لذلك يفضل سلوك محور أحمد عرابى.

ونصح صابر بالابتعاد أيضا عن محور الفردوس بصلاح سالم بسبب وجود بعض الأحجام المرورية، كذلك الأمر عند كوبرى حلمية الزيتون فى الاتجاه القادم من المطرية والمتجه لجسر السويس.

ولفت صابر إلى وجود بعض الكثافات أيضا أعلى كوبرى أكتوبر فى الطريق القادم من مدينة نصر ومصر الجديدة والمتجه لوسط المدينة، أما فيما يخص جميع الكبارى الأخرى سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة، فتعمل بشكل جيد ومرضى.