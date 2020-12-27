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جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى تقدمه الإعلامية سالى سعيد، أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة فى الحركة المرورية، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى.
وأوضح مراسل الراديو 9090، أن هناك بعض الكثافات التى ظهرت أعلى الدائرى القادم من المنيب والمتجه لمحور الأوتوستراد، كذلك الأمر أعلى محور 26 يوليو القادم من الشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج كبديل جيد، وتم التعامل مع كل الكثافات بناء على توجيهات اللواء محمد عبدالرازق، مدير الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع اللواء محمد عامر مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة.
كما ظهرت بعض الكثافات أيضا عند كوبرى الحدائق القادم من الزاوية والوايلى والمتجه لمحور الفنجرى، كذلك الأمر أعلى الطريق الدائرى القادم من محور صفط والمتجه لشارع ثروت لذلك يفضل سلوك محور أحمد عرابى.
ونصح صابر بالابتعاد أيضا عن محور الفردوس بصلاح سالم بسبب وجود بعض الأحجام المرورية، كذلك الأمر عند كوبرى حلمية الزيتون فى الاتجاه القادم من المطرية والمتجه لجسر السويس.
ولفت صابر إلى وجود بعض الكثافات أيضا أعلى كوبرى أكتوبر فى الطريق القادم من مدينة نصر ومصر الجديدة والمتجه لوسط المدينة، أما فيما يخص جميع الكبارى الأخرى سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة، فتعمل بشكل جيد ومرضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. كثافات أعلى كوبرى أكتوبر ومحور 26 يوليو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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