حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 28-12-2020

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حظك اليوم برج الحمل الاثنين 28/12/2020
مهنياً: البحث في ملفات الماضي يكون جدياً لمصلحتك، وتلاحظ الفارق سريعاً.
عاطفي: الاستقرار العاطفي مهم جداً، تندفع مع تأثير الحظ وتحظى بالشخص الذي طالما تمنيت العيش معه.
صحياً: لا داعي إلى التوتر، تبدو مزاجياً وقليل الصبر ولا سيما حين يتعلق الامر بأحد الاولاد.
حظك اليوم برج الثور الاثنين 28/12/2020
مهنياً: لا تتورّط في حل مشاكل الآخرين واهتم بعملك فقط، قد ترتكب خطأ فادحاً في إهمال أعمالك، وستندم لاحقاً على التقصير.
عاطفياً: يبدو كأنك تقول الشيء الأكثر معقولية في العالم، والشريك لا يزال راضياً ومبتسماً.
صحياً: انتبه جيداً لنوعية المأكولات التي تتناولها في المطاعم. حاول تحاشيها قدر الإمكان.
حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 28/12/2020
مهنياً: إذا أقدمت على مجالات جديدة فقد تستفيد منها جداً. ربما تجهد وتوظف طاقاتك وتجاربك السابقة.
عاطفياً: أظهر اهتماماً أكبر بمشاعر الحبيب ولا تتجاهلها. بادله المشاعر الرقيقة وعامله بلطف
صحياً: في أواخر هذا الشهر يبدأ الطقس بالتحسن نوعاً، فاستفد من ذلك لمضاعفة ممارسة الرياضة.
حظك اليوم برج السرطان الاثنين 28/12/2020
مهنياً: الحظوظ جيّدة للانطلاق والتدقيق والبحث ثم الإنجاز، يجب أن تقاوم لتنال حقوقك وتحصل على ما هو ملك لك .
عاطفياً: بعيداً عن البيت تعيش حالة غير متوقعة قد تكون في مصلحتك، أحد منتقديك السابقين يبدي اهتماماً بكسب صداقتك .
صحياً: انتبه إلى حوادث السير، فأنت تحب السرعة ولا تحسب حساباً لعواقبها الوخيمة.
حظك اليوم برج الاسد الاثنين 28/12/2020
مهنياً: من الأفضل قضاء اليوم بأكمله في التخطيط بدلاً من قضائه في تنفيذ مهام لا يمكنك التأكد من سير الأمور فيها .
عاطفياً: كثير من التوتّر والقلق في الأجواء اليوم، ولكن بالتفاهم يمكنك تخطي كل الصعاب، وحل كل المشكلات، والمشي حسب الخطة الموضوعة .
صحياً: تبدو متحمسًا جداً ليتحسن الطقس وتبدأ بممارسة المشي يومياً للتخفيف من وزنك الزائد
حظك اليوم برج العذراء الاثنين 28/12/2020
مهنياً: تتلقى اتصالات لدعمك والوقوف إلى جانبك، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع لفتح صفحة جديدة في عملك .
عاطفياً: لن تصطدم الآراء بينك وبين الشريك لأن الخيارات متعددة والانسجام سيّد المواقف .
صحياً: قد تصاب ببعض الالتهابات المفاجئة لكنها لن تسبب لك إزعاجاً وتعالجها بالأدوية الضرورية .
حظك اليوم برج الميزان الاثنين 28/12/2020
مهنياً: قضايا مالية واستثمارية، وحديث عن مضاربات وتدخل إحدى السلطات في تحديد وجهة مسارك .
عاطفياً: يكون الشريك مهتمًّا بك جدًّا ويُظهر لك عن محبّته، تزداد جاذبيتك وتسعى لكسب قلبه وتمارس سحرك عليه .
صحياً: خفف من حدة غضبك وانفعالك أمام أفراد عائلتك، فالأمور لن تمر دائماً بسلام .
حظك اليوم برج العقرب الاثنين 28/12/2020
مهنياً: تشكو تراجعاً في المعنويات وتأخيراً في المعاملات وبلبلة وتفتقد الحيوية، ومن الحكمة عدم استعجال الأمور على الاطلاق، تفادياً لأي خيبة كبيرة .
عاطفياً: ينتابك بعض الشعور بالتراجع المعنوي، ويترافق ذلك مع تردّد يفرض عليك الحسم قبل تفاقم الأمور مع الشريك .
صحياً: الآلام العابرة التي تنتابك بين حين وآخر تحتم عليك زيارة الطبيب بأسرع وقت.
حظك اليوم برج القوس الاثنين 28/12/2020
مهنياً: لا تحسم الأمور قبل التحقق من صحّة قراراتك، وتعامل مع المستجدات بهدوء لئلا ترتد سلباً عليك .
عاطفياً: لا تتسرّع في إلقاء اللوم على الشريك، لأنك قد تجده بريئاً بعد فوات الأوان، ولن تتمكّن من إصلاح ما دمّرته .
صحياً: يتزامن هذا اليوم مع وضع صحي مترجرج نتيجة أزمة مستجدة تقلب الوضع رأساً على عقب .
حظك اليوم برج الجدي الاثنين 28/12/2020
مهنياً: يمكن أن تقلق أو تستاء بسبب فشل مهني بسيط أو غيره أو ربما بشأن صفقة مهمة، تجنب الأجواء المشحونة بالانفعالات ولا تبت أمراً ولا توقع عقداً .
عاطفياً: تتركز الأضواء عليك وعلى الشريك، فتجدان نفسيكما أمام استحقاقات مهمّة تغيّر حياتكما العاطفية .
صحياً: لا تهتم بكل ما تنفقه على صحتك، فما نفع الإنسان إذا ربح كل شيء وخسر صحته .
حظك اليوم برج الدلو الاثنين 28/12/2020
مهنياً: أحداث غير متوقعة تثير نوعاً من الغيرة لدى أحد الزملاء، لذا عليك إجراء بعض التعديلات لتلافي الموضوع لاحقاً .
عاطفياً: الأجواء المحيطة بالشريك تخلق نوعاً من التوتر العابر، وهذا يدفعك إلى اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة الأمر .
صحياً: تعود إلى ممارسة عملك ونشاطك كما السابق بعدما تغلبت على المرض .
حظك اليوم برج الحوت الاثنين 28/12/2020
مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم انطلاقة جيدة نحو آفاق واسعة ونجاحات مهنية قد تساعدك على تطوير قدراتك .
عاطفياً: أحداث سعيدة في طريقها إليك تظهر ملامحها في غضون أيام ولا سيما أن النيات صافية في هذا الاتجاه .
صحياً: تنتقل من حالة نفسية مضطربة وقلقة إلى حالة من الفرح والسعادة تترك ارتياحاً لديك.
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