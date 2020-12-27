سعر جرام الذهب عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأحد 27-12-2020

أسعار الذهب اليوم الأحد تحديث يومي في مصر 27-12-2020، استقرت اسعار المعدن الأصفر في سوق الصاغة، وذلك على خلفية استقرار سعر أونصة الذهب عالميًا عند 1866 دولار.

يقدم موقع دوت الخليج خدمة أسعار الذهب اليوم لقراءه من خلال آخر تحديث لها في محلات المجوهرات لمختلف الأعيرة، نظرًا لاهتمام فئة كبيرة من الشعب المصري بمعرفة أخر أسعار الذهب في مصر، خاصةً للمقبلين على الزواج، كما يهتم المستثمرين أيضًا بمتابعة الانخفاضات والقفزات التي يحققها المعدن النفيس في السوق العالمي.

أسعار الذهب اليوم الأحد تحديث يومي



ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 27-12-2020، في بداية تعاملات اليوم، حيث سجل عيار 18، سعر 700 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21



وصل عيار 21 إلى 817 جنيهًا، حيث لاقت محال الذهب نفور كبير من قبل المواطنين وذلك بعد تلك الموجة التي طاحت بأحلام الشباب مع ارتفاع أسعار الذهب، حيث استقر عيار 24، إلى 934 جنيهًا للجرام، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6512 جنيهًا، حيث سجلت أونصة الذهب 1866 دولارًا.

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، كما تمثل المصنعية من السعر الإجمالى للذهب نسبة تتراوح من 7% إلى 10% تقريبا من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ترجع زيادة أسعار الذهب بسبب صعوده عالميًا إلى 1885 دولار، مرتفعة لمستوى قياسى هذا الشهر، بالتزامن مع هبوط كبير للأسهم فى أمريكا بسبب ارتفاع طلبات إعانات البطالة.

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وعن وضع المبيعات فى سوق الذهب بمصر، فإن سعر الذهب فى مصر بعد تسجيله مستويات كبيرة ومرتفعة، يعزف المستهلك عن شراء الذهب، وإذا قارنا وضع مبيعات الذهب هذا العام قياسا عن العام الماضى، فإن مبيعات الذهب سجلت تراجعات كبيرة خلال عام 2020، لأننا فقدنا شريحة كبيرة من المستهلكين.

