وزير الرياضة يتسلم خطة إقامة الانتخابات يوم 31 يناير

يستلم أشرف صبحي وزير الرياضة، اليوم الأحد، خطة إقامة انتخابات اتحاد الكرة يوم31 يناير المقبل لمدة 4 سنوات، من اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد.

ووفقا لتعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يجب أن يقوم وزير الرياضة بعرض الخطة والملف كاملا على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائى بشأن مصير انتخابات اتحاد الكرة.

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جدير بالذكر أن الفيفا يتمسك بإقامة الانتخابات بحد أقصى يوم 31 يناير المقبل، فاللجنة الأولمبية، برئاسة هشام حطب، تتحفظ على إجراء الانتخابات بداعى أنها ستكون باطلة، حيث لم يدع اتحاد الكرة للانتخابات قبل 31 أكتوبر الماضى وفقا للائحة. جدير بالذكر أن الفيفا يتمسك بإقامة الانتخابات بحد أقصى يوم 31 يناير المقبل، فاللجنة الأولمبية، برئاسة هشام حطب، تتحفظ على إجراء الانتخابات بداعى أنها ستكون باطلة، حيث لم يدع اتحاد الكرة للانتخابات قبل 31 أكتوبر الماضى وفقا للائحة. واتفق مسئولو اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، على موعد فتح باب الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها بنهاية شهر يناير المقبل، ومن المقرر ان سيتم فتح باب الترشح الأسبوع المقبل، وبمجرد وصول موافقة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على لائحة النظام الأساسى بعد الانتهاء من التعديلات الخاصة بها. اقرأ ايضا: عاجل| بينهم متعب وإعلامي شهير.. كورونا تضرب الوسط الرياضي بقوة



جدير بالذكر انه تم أقصاء اللجنة الخماسية مع تعيين لجنة ثلاثية برئاسة أحمد مجاهد وعضوية محمد الشواربى وأحمد حسام، حيث إن الشواربى كان مدير لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، أما أحمد حسام فكان رئيس لجنة الشباب فى الأهلي.