أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد تحديث يومي في مصر 27-12-2020، تراجعت الأسعار في الأسواق مع نهاية العام الحالى 2020، ومتوقع استمرار تراجعها مع بداية العام المقبل 2021.

يقدم موقع دوت الخليج خدمة أسعار الخضروات والفاكهة اليوم لقراءه من خلال آخر تحديث لها في أسواق الفاكهة والخضروات، نظرًا لاهتمام فئة كبيرة من الشعب المصري بمعرفة أخر أسعار الخضروات والتطورات التي تطر على الأسواق بين الحين والآخر من انخفاض بعض الأنواع وارتفاع البعض الآخر.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 27-12-2020



انخفضت أسعار الطماطم في الأسواق بعدما ارتفعت بشكل جنوني بعلى مدار الفترة الماضية، حيث سجلت بين 4 إلى 5 جنيهات، والبصل الأحمر 6.5 إلى 7 والبصل الأبيض 5 جنيهات لـ 6، الثوم 40 والخيار 3.5 إلى 5 جنيهات، والباذنجان الرومي 2 جنيه ، البسلة 8 جنيهات والفلفل الألوان 25، والكوسة من 4 إلى 6 ، والبطاطس 4.50، الفلفل الرومي 5 جنيهات، الباذنجان العروس مثل الأبيض و الأسود والملون 3.5 ، والكابوتشا 3.5 جنيه للواحدة

بلغ سعر كيلو الملوخية 4 جنيهات، تراوح متوسط سعر الكيلو الكوسة بين 5 إلى 10 جنيهات، ارتفعت الفاصوليا لتصل إلى 24 جنيهًا، فيما استقر سعر الليمون البلدي بين 5 - 10جنيهًا، تراوح سعر الجزر 6 -8 جنيهات، أما الباذنجان البلدي تراوح بين 2 و3.75 جنيه، والكرنب من 6 إلى 8 جنيهات للواحدة.

أسعار الفاكهة اليوم



سجل سعر البرقوق بين 18 و20 جنيهًا، ووصل سعر كيلو البلح إلى 10 جنيهات، والبلح الرملي 5 والبلح الأسود 8 جنيهات والبلح البرحي 30 جنيهًا، وسجل الكانتلوب 7 جنيهات، وبلغ سعر الأناناس 35 جنيه، اما العنب فتراوح بين 8 - 14 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الجوافة 8 جنيهًا.

تراوح سعر الرمان بين 5 لـ 8 جنيهات، والبرتقال البلدي بين 4 ل 7 جنيهات، أما البرتقال السكري فقد بلغ سعره الـ 8 جنيهات في الأسواق مع بداية موسمه، تجاوز سعر الموز البلدى 10 جنيهات، والتفاح الأحمر والأصفر والأخضر من 15 إلى 25 جنيهًا والموز المستورد 30 جنيها.

سعر المانجو الزبدية 20 جنيها، والمانجو الفص 70 جنيها، والمانجو"“العويسي وتيمور" 30 جنيها، والكمثرى 20 جنيهًا، والخوخ 35 جنيها، والبرتقال اليوسفي من 3.5 إلى 6 والتين 8، والبرتقال أبوسرة 6.5 جنيه.

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وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.