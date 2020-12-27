حصاد 2020.. البحوث الإسلامية: نفذنا 1.044 قافلة دعوية و49 حملة توعوية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إنه تم خلال العام الجارى، إطلاق 1.044 قافلة دعوية فى الأوقات التى سمحت فى بداية العام وبعد تخفيف إجراءات الإغلاق التى فرضت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن فعاليات البرامج التوعوية التى ينفذها المجمع بالتواصل المباشر مع المواطنين فى جميع محافظات ومدن وقرى الجمهورية.





جاء ذلك فى التقرير السنوى لعام 2020 الذى أعلنه المجمع، حيث أشار فيه إلى تنفيذ مجموعة من الأنشطة الدعوية والحملات التوعوية التى استهدفت مختلف فئات المجتمع من خلال مناقشة مجموعة من القضايا المهمة التى تلامس واقع الناس وتلبى احتياجاتهم المعرفية، وذلك فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر واهتمامه بجانب التوعية والتواجد المستمر لوعاظ الأزهر بين الناس والاستماع إليهم والرد على استفساراتهم.

وأضاف عياد أن ظروف انتشار وباء كورونا لم تكن حائلًا دون استمرار المجمع في توعية الناس خاصة في ذروة انتشار الفيروس، حيث قام المجمع بتنفيذ الكثير من البرامج التوعوية الإلكترونية، على موقع المجمع على بوابة الأزهر الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتويتر وتليجرام"، وذلك بمشاركة وعاظ وواعظات الأزهر الشريف.

وأوضح عيّاد أن القوافل فى مجملها ركزت على الجانب الفكرى والذى يستهدف المواجهة الحاسمة للأفكار المنحرفة والمضللة من خلال مناقشة حية مع الناس والاستماع إليهم وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم؛ فضلًا عن توضيح القيم الأخلاقية وبيان دورها فى بناء الوطن وتحقيق المحبة والرحمة بين الناس، حيث تم تكثيف التواجد فى جميع محافظات الجمهورية خاصة المناطق الحدودية وتنفيذ الكثير من البرامج التوعوية لحماية قاطنى تلك الأماكن من خطر الفكر التكفيرى، والرد على أسئلتهم واستفساراتهم حول كل ما يلامس واقعهم ويرتبط بشأنهم ارتباطًا مباشرًا، حيث يعمل المجمع على محاصرة أرباب الفكر المنحرف والمضلل وحماية الناس من خطر الإرهاب، ومن أعداء الوطن الذين يحاولون هدم الوطن من خلال بث الشائعات المغرضة.

وتابع الأمين العام أن القوافل نفذت عدة برامج توعوية متنوعة مع جميع فئات الشعب خاصة الشباب للتركيز على وعيهم بسبل المواجهة لحملات التضليل، وكيفية استعادة الثقة وتحمل المسئـولية والاهتمام بتنمية قدراتهم ومهاراتهم العملية، وضرورة تنمية قيم الإيجابية عند كل مواطن بما يسهم فى بناء الوطن بعزيمة وإصرار من خلال الوعى بقيمة الوطن وبواجبات حماية ترابه والدفاع عن مقدساته، والتأكيد على أهمية دور المرأة الحالى والمستقبلى لإعداد جيل قادر على تحمل المسئـولية فى بناء الوطن، والتحذير من الدعوات التى تهمش دور المرأة، من خلال عقد حوارات نقاشية متبادلة بين الجمهور وأعضاء القوافل.

كما أشار الأمين العام إلى أن المجمع نظم نحو 49 حملة توعوية إلكترونية ومباشرة خلال عام 2020، ناقشت أبرز القضايا المجتمعية التى تمس الواقع الحقيقى للناس، واستهدفت التواصل مع الناس بشكل غير تقليدى فى جميع أنحاء الجمهورية، وتوعيتهم بالكثير من القضايا والمشكلات التى يعانى منها المجتمع وتمثل تحديًا يعرقل مسيرة التنمية فى الوقت الحالى، وركزت هذه الحملات على بيان مسؤولية الإنسان، واستشعار تلك المسؤولية نحو الأسرة والمجتمع والوطن، والتأكيد على أهمية بناء الشخصية التى تتحمل المسؤولية والتى تدرك معانى الانتماء للوطن، وكذلك توعية الناس بواجباتهم تجاه وطنهم وأهمية الحفاظ عليه، وبيان ضرورة التعايش المشترك وحثهم على العمل والإنتاج والنهوض بالمجتمع الذى يعيشون فيه، وتحذيرهم من مخاطر الأفكار المتطرفة، وبيان أهمية القيم الأخلاقية فى حياتنا.

وأوضح عيّاد أن الحملات استهدفت فى برنامجها التأكيد على أهمية القراءة والعلم والوعى فى بناء الأفراد، حتى يكونوا نموذجًا مشرفًا لمصر يـأخذوا بأيدى بلادهم إلى التقدم والرقى.

كما شملت الحملات في برنامجها معالجة بعض المشكلات المجتمعية ومنها حملات "التحرش جريمة أخلاقية"، "أفهم صح"، كما نظم المجمع بعض الحملات لمواجهة الإساءة الموجهة إلى الإسلام وإلى شخصية النبى الكريم صلى الله عليه وسلم ممن لا يعرفون قيمته ويجهلون الجوانب الإنسانية والأخلاقية فى حياته، ولا يعرفون عفوه وحلمه ورأفته، مثل حملة: "الإسلام الذى لا يعرفونه"، "فاتبعوه واتقوا"، "هذا نبينا"، "النبى الذى لا يعرفونه".