التأمينات فى 2020.. 35 مليار جنيه متجمد العلاوات الخمس وزيادة الإيرادات 34%

جدة - نرمين السيد - وارتفعت إيرادات الهيئة، حيث بلغت إيرادات الهيئة 322.3 مليار جنيه، مقابل 240 مليارا خلال العام المالى الماضى، بنسبة زيادة قدرها 34.3%، بينما بلغت قيمة مصروفات الهيئة 228.3 مليار جنيه، مقابل 184.7 مليارا عن العام المالى الماضى بنسبة زيادة قدرها 23.6 %.

كما نفذت الهيئة خلال العام 2020 القانون رقم (173) لسنة 2020 الخاص بالإعفاءات على المبالغ الإضافية لتسوية المديونيات لدى المؤسسات والهيئات والأفراد، وبذلك حصل من سدد مديونياته قبل 17 أغسطس 2020 على إعفاء بنسبة 100% من المبالغ الإضافية المستحقة، واستفادت منه 32 ألف منشأة وتم إسقاط مبالغ إضافية عنها تقارب المليار جنيه.

ونص القانون على أن المنشأة التى تقوم بالسداد خلال الفترة من 17 أغسطس وحتى 15 أكتوبر، يتم إعفاءها من 90% من المبالغ الإضافية المستحقة عليها، وبلغ عدد المنشآت التى استفادت من هذه النسبة 161 ألفا و567 منشأة وتم إسقاط مليار ونصف المليار جنيه عنها.

ووصلت نسبة الإعفاء إلى 70% خلال الفترة من 16 أكتوبر وحتى 14 ديسمبر، واستفاد منها 72 ألف منشأة وإسقاط نصف مليار جنيه عنها، أما إذا تم السداد خلال الفترة من 15 ديسمبر وحتى 14 فبراير 2021، ستبلغ نسبة الإعفاءات 50%.

وفى مجال سداد المديونيات عن طريق المبادلة بأصول عقارية وأراضى، تم توقيع برتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ووزارة قطاع الأعمال حيث تم تبادل 3.5 مليار جنيه أصل المديونية بأصول عقارية وإسقاط 1.8 مليار جنيه مبالغ إضافية من هذه الشركات التابعة للوزارة.

كما تم توقيع برتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ومحافظة الشرقية حيث تم تسوية حوالى 35 مليون جنيه أصل المديونية على المحافظة، بأصول عقارية وإسقاط مبلغ 21 مليون جنيه مبالغ إضافية من مديونية المحافظة لدى التأمينات الاجتماعية.

كما اتفقت الهيئة مع نقابة الصحفيين على حل مشكلة تأمينات الصحفيين غير المؤمن عليهم لدى أحد المؤسسات الصحفية برغم وجود إفادة من النقابة بعضوية الصحفى بجدول المشتغلين، وعليه تم إصدار قرار رقم (123) لسنة 2020 يتم بموجبه معاملة الصحفى تأمينيًا كصاحب عمل، الأمر الذى سيمكنه من الحصول على معاش مناسب بعد بلوغ السن.

وفى إطار جهود الهيئة لتقليل الوقت الزمنى المستغرق لحصول المؤمن عليهم على معاشاتهم، أصدر اللواء جمال عوض رئيس الهيئة قرار بطلب ضم المدد على الحاسب الآلى من كل مكاتب الجمهورية التى تقوم بمراجعته واعتماد تلك المدد على الحاسب الآلى دون الحاجة لتبادل الملفات الورقية بين المكاتب، الأمر الذى يوفر الجهد والوقت وسرعة ربط المعاش.

كما حققت الهيئة عدة إنجازات أخرى ومنها تطبيق قاعدة الشمول المالى لأصحاب المعاشات والمستفيدين حيث تم وضع مخطط لاستبدال كروت الصرف القديمة "البلاستيكية" ببطاقة ذكية عالية التأمين "ميزه" وتمكن صاحب المعاش القيام بعملية الشراء وسداد كل المستحقات الحكومية عن طريق تلك البطاقة كما يمكن لصاحب المعاش الاستفادة من كل الخدمات المصرفية حيث تم تحويل ما يقارب من 2.5 مليون بطاقة حتى الشهر الجارى.

كما تم ميكنة تحصيل مستحقات التأمينات من خلال الربط مع مركز التحصيل والدفع الإلكترونى بوزارة المالية مما يوفر الوقت والجهد وسرعة الصرف، وإنشاء مركز احتياطى للطوارئ لمنظومة تكنولوجيا المعلومات بالهيئة وتم بدء التشغيل الفعلى.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لميكنة المدفوعات النقدية المستحقة للمتعاملين مع الهيئة حيث يمكن لأى صاحب معاش أو مستفيد أن يقوم بصرف أى متجمدات من أى فرع من فروع البنك وببطاقته الشخصية، وتوقيع بروتوكول تعاون لتقديم خدمات التحصيل الإلكترونى بين البنك الأهلى المصرى والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.