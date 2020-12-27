وزير النقل يتفقد أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى

تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير الطريق الدائري ، أجرى الفريق مهندس كامل الوزير يرافقه رئيس و قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 106 كم حيث تابع الوزير معدلات التنفيذ في كافة القطاعات بالطريق وكذلك التقدم في أعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير (الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات والغاز) كما إطلع على التقدم في سير الإجراءات التي تقوم به الهيئة المصرية للمساحة ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية للأراضي والعقارات الواقعه في نطاق نزع الملكية المطلوبة لأعمال التطوير وشاهد الوزير يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال إزالة عدد من المباني المخالفة الواقعة في حرم الطريق والتي تعوق أعمال التطوير

و أكد وزير النقل خلال الجولة على ضرورة الاستغلال الأمثل للمساحات الموجودة أسفل الكباري وكذلك التنسيق المستمر مع المحافظات ومديريات الأمن المختصة لإزالة الإشغالات المتواجدة على الطريق حتى لاتعيق أعمال التطوير وحتى لا تشوه المظهر الحضاري للطريق مع ضرورة استمرار العمل على مدار 24ساعة وان يتم تكثيف الأعمال في كل المناطق المفتوحة للعمل والتي ليس بها عوائق لسرعة الانتهاء منها وأن المناطق التي يتم الانتهاء من نقل المرافق بها يتم تطويرها فورا مشيراً إلى ان هناك قطاعات جاري رصفها وأخرى تم الانتهاء منها بالفعل مثل قطاع الاوتوستراد/ نفق سعد الدين الشاذلي بطول 28 كيلومتر لافتا إلى انه تم البدء في اعمال رفع كفاءة وتطوير منظومة الانارة باستخدام اعمدة الهاى ماست للمسافات من السلام الى المرج ومن الاوتوستراد إلى المريوطيه

وأضاف وزير النقل أن الطريق الدائري يعتبر أهم المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى، حيث يمر عليه مايقرب من 213 ألف سيارة يومياً مشيرا الى ان أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق ستساهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات خاصة مع الاهمية الكبيرة للطريق الدائرى الذى يربط بين كافة محاور الطرق السريعة والرئيسية المتجهة من القاهرة إلى محافظات الجمهورية وحيث تم التخطيط لتطوير وتوسعة الطريق ليصبح بعدد 7 حارات بكل اتجاة عدا كوبري المنيب 8 حارات بكل اتجاة بالإضافة الى وصلة صحراء الاهرام ( من صحراء الاهرام حتي طريق الواحات بطول 8 كم).