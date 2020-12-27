موعد مباراة ليفربول ووست بروميتش والتشكيل المتوقع في الدوري الإنجليزي

يستضيف اليوم فريق ليفربول نظيره وست بروميتش في الدوري الإنجليزي علي ملعب آنفيلد في تمام الساعة 6 ونصف مساءً بعد الفوز الساحق الذي حققه الريدز امام كريستال بالاس بنتيجة سبعة اهداف مقابل لاشئ في الجولة الماضية حيث تلقى ويست بروميتش الخسارة بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية على يد أستون فيلا.

ويتصدر الريدز جدول الترتيب في الدوري الإنجليزي برصيد31 نقطة بينما يحتل وست برومتيش المركز 19 في الدوري برصيد 7نقاط .

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التشكيل المتوقع لفريق ليفربول

أليسون

أندرو روبرتسون - فابينيو - جويل ماتيب - ترينت أليكسندر أرنولد

جورجينيو فينالدوم - جوردان هندرسون - نابي كيتا

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح التشكيل المتوقع لفريق ليفربولأليسونأندرو روبرتسون - فابينيو - جويل ماتيب - ترينت أليكسندر أرنولدجورجينيو فينالدوم - جوردان هندرسون - نابي كيتاساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح التشكيل المتوقع لوست بروميتش

سام جونستون

كيران جيبس - دارا أوشي - سامي أجايي - دارنيل فورلونج

جرادي ديانجانا - كونور جالاجر - روماين سويرس - ماثيو فيليبس - ماثيوس بيريرا

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الجدير بالذكر أن اخر أن اخر مواجهات ليفربول كان امام فريق كريستالا بالاس صاحب المركز ال13 في الدوري الإنجليزي حيث حقق الريدز فوز ساحق بنتيجة سبعة اهداف مقابل لا شئ حيث يغب من ليفربول عن مباراة اليوم هم تسيميكاس وجوتا وألكانتارا وجو جوميز وفيرجيل فان دايك، ويغيب عن الضيف كل من ليفرمور وتاونسند وروبسون كانو وبارتلي للإصابة.

