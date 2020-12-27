أسعار اللحوم والأسماك اليوم الأحد 27-12-2020، استقرت اسعار اللحوم مع بداية التعاملات اليومية الصباحية، وذلك مع تخفاض بعض أنواع الأسماك بشكل طفيف.

يقدم موقع دوت الخليج خدمة أسعار اللحوم والأسماك اليوم لقراءه من خلال آخر تحديث لها في أسواق اللحوم والأسماك، نظرًا لاهتمام فئة كبيرة من الشعب المصري بمعرفة أخر أسعار اللحوم والتطورات التي تطرأ على الأسواق بين الحين والآخر من انخفاض بعض الأنواع وارتفاع البعض الآخر.

أسعار اللحوم



سجل لحم الكنوز 110-130 جنيهًا، أسعار اللحوم الضأن 90-180 جنيهًا، وبينما سجل السجق 110-140 جنيهًا الكيلو، واللحم المفروم العادى 110-130 جنيهًا الكيلو، وأسعار البفتيك والاستيك كندوز 120-140 جنيهًا فى الكيلو، الكبدة بين 110-130 جنيهًا الكيلو، البرجر البلدى فسجلت 110-120 جنيهًا الكيلو، أسعار اللحم البتلو من 100- 180 جنيهًا، بينما انخفضت اسعار اللحوم الجملى لتترواح بين 90-120 جنيهًا.

أسعار الأسماك



استقرت أسعار الأسماك في الأسواق، حيث تراوح سعر سمك موسى بين 75 إلى 85 جنيهًا، أسعار المكرونة السويسى ما بين 60 – 75 جنيهًا، والمكرونة المجمدة بين 20 – 30 جنيهًا، يتراوح سعر الكيلو جرام من سمك المرجان بين 25 إلى 38 جنيهًا، يتراوح سعر كيلو جرام الكابوريا من 25 إلى 150 جنيهًا، وسعر السمك البلطي بين 17 إلى 45 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر الفيليه البلطي إلى 110 جنيهات للكيلو.

وسجلت أسعار الجمبرى الجامبو 400 – 470 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو، والسبيط والكالميارى و السابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، و الكابوريا 30 – 130 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن



كما بلغ الكيلو الدجاج الأبيض بين 21- 24 جنيهًا، وسجل كيلو الدجاج البلدى 36 جنيهًا، و30 جنيهًا للساسو، و43 للرومى، و39 للبط، و26 للأوراك، 60 للبانيه.

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ومن ناحية أخرى أكد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة أن الإنتاج المحلى من البيض أدى إلى الاكتفاء الذاتى وزيادة المعروض وهو ما انعكس على الأسعار حيث تنتج المزارع المصرية في الوقت الحالي ما يزيد عن 14 مليار بيضة سنويًا.

