حالة الطقس اليوم الأحد 27-12-2020، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، استقرار الطقس على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا وبارد ليلًا على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

كما يتوقع الخبراء أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وهناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة 22- 11، الإسكندرية 22– 13، قنا 24- 11، الأقصر 25– 12، أسوان 26 – 12.