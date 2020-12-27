حصاد2020.. تعرف على البطولات الملغية والألقاب الإستثنائية

أيام قليلة ويسدل الستار على واحد من أصعب المواسم الرياضية في التاريخ، وبصفة خاصة الاسوأ للساحرة المستديرة، حيث سيطر شبح جائحة كورونا على العالم ليجعل الجميع يعيش معاناة لن تنتهي بعد، وتتكبد الكيانات الرياضية خسائر فادحة، "دوت الخليج" يستعرض لكم أبرز بطولات 2020 الملغية والالقاب الاستثنائية..

بطولات 2020 الملغية



بطولات كثيرة كان من المقرر إقامتها في 2020 ولكن كان للكورونا رأي آخر في إلغائها وخسر عشاق الساحرة المستديرة الإستمتاع بمشاهدتها يأتي في مقدمتها بطولة يورو 2020 التي تجمع بين 12 مدينة مختلفة بأنحاء متفرقة من القارة الأوروبية، وال مفاجأة الأكبر كانت تأجيل دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وخسر العالم أرقاما قياسية من السباقات في بطولة العالم (الجائزة الكبرى) لسباقات سيارات فورمولا-1 حيث كان مقررا أن يشهد العام الحالي 22 سباقا ضمن فعاليات البطولة للمرة الأولى، وتم إلغاء كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2020) وبطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون) للتنس.



وعلى مستوى بطولات الأندية الأوروبية، تأجلت مسابقتا دوري الأبطال والدوري الأوروبي حتى أغسطس الماضي وأقيمت الأدوار النهائية لكل منهما بنظام دورة مجمعة في العاصمة البرتغالية لشبونة وفي ألمانيا على الترتيب. وعلى مستوى بطولات الأندية الأوروبية، تأجلت مسابقتا دوري الأبطال والدوري الأوروبي حتى أغسطس الماضي وأقيمت الأدوار النهائية لكل منهما بنظام دورة مجمعة في العاصمة البرتغالية لشبونة وفي ألمانيا على الترتيب. إنجازات الفرق في 2020



جائحة كورونا لم تمنع فريق بايرن ميونخ الإلماني من مواصلة سيطرته في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) حيث توج بلقب البطولة للموسم الثامن على التوالي رغم استئناف فعاليات المسابقة في غياب الجماهير.



ورغم الصعوبات التي مر بها النشاط الرياضي خلال عام 2020، لكن الفرق العربية كان لها نصيب كبير من التتويجات حيث أستطاع الأهلي المصري أن يحصد 3 بطولات ليكون الفريق العربي الأكثر تتويجا في عام 2020، فحقق الثلاثية الغائبة منذ عام 2007، بعدما فاز بدوري أبطال أفريقيا والدوري والكأس المحليين، رغم أن بداية العام لم تكن جيدة، حيث خسر السوبر المحلي أمام الزمالك.



وعلى جانب آخر حقق الهلال السعودي ثنائية الدوري والكأس في السعودية، ولكنه حُرم من استكمال مشواره في دوري أبطال آسيا، بعد إصابة عدد كبير من لاعبيه بفيروس كورونا، أثناء إقامة البطولة بنظام الدورة المجمعة في سبتمبر.



وأستطاع الزمالك المصري أن يحقق بطولتين هو الآخر السوبر المصري والسوبر الأفريقي في شهر فبراير. وأستطاع الزمالك المصري أن يحقق بطولتين هو الآخر السوبر المصري والسوبر الأفريقي في شهر فبراير. وحقق الرجاء المغربي بطولة الدوري بعد صراع رهيب حتى المباراة الأخيرة، مع الوداد.



وكان لقب الدوري غائبا عن الرجاء منذ 2013 لكن المدرب المغربي جمال السلامي أعاده للرجاء، وسط ظروف صعبة.

وحصد نهضة بركان لقب الكونفيدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه، على حساب بيراميدز المصري، بعدما خسرها في الموسم الماضي أمام الزمالك.



وحقق الترجي لقب الدوري التونسي في عام 2020، وفي الكويت تُوج الكويت الكويتي ببطولة الدوري، بعد توقف دام ٥ أشهر بسبب جائحة كورونا.

وفي البحرين، فاز الحد بلقب الدوري البحريني بفارق نقطة وحيدة عن المحرق بعد منافسة حتى آخر مباراة.