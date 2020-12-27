وزير الأوقاف: ثواب تعلم الطب لا يقل عن أجر دراسة الفقه

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه لا تناقض بين الإيمان والعلم، فالعلم قائم على الأخذ بالأسباب، والإيمان يدعونا إلى الأخذ بأقصى الأسباب، وأن ثواب تعلم الطب لا يقل عن ثواب تعلم الفقه، مضيفا: "كان سيدنا عمر بن الخطاب يقول لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقنى، وقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة، وحتى فى حديث نبينا، صلى الله عليه وسلم، لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُوا خِمَاصاً وَتَرُوْحُ بِطَانا، قال أهل العلم وشراح الحديث إن الطير تأخذ بالأسباب ، فتغدو وتروح ، ولا تقعد فى مكانها وتقول : اللهم ارزقنى فى مكانى".





وفى بيان نشرته الوزارة على موقعها الرسمى، اليوم الأحد، أضاف: "ونقل بعض الرواة أن أحد الناس خرج فى تجارة فلجأ إلى حائط بستان للاستراحة فيه، فوجد طائرًا كسير الجناح، فقال يا سبحان الله ما لهذا الطائر الكسير كيف يأكل ؟ وكيف يشرب ؟ وبينما هو على هذه الحال إذا بطائر آخر يأتى بشيء يسير من الطعام فيضعه أمام الطائر كسير الجناح ، فقال : يا سبحان الله ، سيأتينى ما قسمه الله لى ، فقال له صاحبه : كيف رضيت لنفسك أن تكون الطائر المسكين الكسير مهيض الجناح ؟ ولم تسع لأن تكون الطائر الآخر القوى الذى يسعى على رزقه ويساعد الآخرين من بنى جنسه، وقد قال أحد الحكماء لا تسأل الله أن يخفف حملك , ولكن اسأله سبحانه أن يقوى ظهرك".

وأضاف: "يقول الحق سبحانه فَامْشُوا فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، ولم يقل اقعدوا وسيأتيكم الرزق حيث كنتم ، ويقول نبينا، صلى الله عليه وسلم، تداوَوا عبادَ اللَّهِ فإنَّ اللَّهَ سبحانَهُ لم يضع داءً إلَّا وضعَ معَهُ شفاءً إلَّا الْهرمَ، ولم يقل أحد على الإطلاق إن الدعاء بديل الدواء، إنما هو تضرع إلى الله، عز وجل، بإعمال الأسباب التى أمرنا سبحانه وتعالى بالأخذ بها لنتائجها".

وأشار إلى أنه لم يقل أحد على الإطلاق من أهل العلم إن الفقه بديل الطب، بل إن الفقه الصحيح يؤكد أن تعلم الطب من فروض الكفايات، وقد يرقى فى بعض الأحوال إلى درجة فرض العين على البعض، مضيفا: "وقد أكدنا فى أكثر من كتاب ومقال أن ثواب تعلم الطب لا يقل عن ثواب تعلم الفقه، وأن الأولوية لأحدهما ترتبط بمدى الحاجة الملحة إليه، فحيث تكون حاجة الأمة يكون الثواب أعلى وأفضل ما صدقت النية لله".

واستطرد: "علينا ونحن نأخذ بأقصى الأسباب ألا ننسى خالق الأسباب والمسببات، مَنْ أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون، فنجمع بين أسباب العلم وأسباب الإيمان معًا، مؤكدين أنه لا تناقض بينهما بل الخير كل الخير والنجاء كل النجاء أن نحسن الجمع بينهما والأخذ بهما معًا".