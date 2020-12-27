جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن غدا الاثنين آخر فرصة لشراء كراسات الشروط، وسداد المقدمات، لحجز وحدات متوسطى الدخل، والمطروحة ضمن المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، بينما تقرر مد فترة رفع المستندات لوحدات منخفضى ومتوسطى الدخل بالمبادرة الرئاسية، على الموقع الإلكترونى، حتى يوم الخميس 31 ديسمبر، لتمكين المواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات الحجز من رفع مستنداتهم.





ووفق بيان، اليوم الأحد، أوضحت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه سبق فتح باب حجز الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" لمنخفضى الدخل فى 12 مدينة جديدة، وهي: بدر "حدائق العاصمة" – 15 مايو – العبور الجديدة – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة – قنا الجديدة – سوهاج الجديدة. وقالت إنه تم فتح باب الحجز أيضا لوحدات متوسطى الدخل فى 11 مدينة جديدة، وهي: بدر "حدائق العاصمة" – 15 مايو – العلمين الجديدة – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – السادس من أكتوبر – ناصر – المنيا الجديدة – رشيد الجديدة – أسوان الجديدة – بنى سويف الجديدة. وأضافت الرئيس التنفيذى للصندوق، أنه على من يرغب فى مزيد من التفاصيل أو أى تساؤل أو استفسار، أن يتم الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق: 5999 – 5777 – 1188 من أى تليفون محمول ورقم 090071117 ، من الساعة التاسعة صباحاً وحتـى الخامسة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يومى الجمعة والسبت.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإسكان: غدا آخر فرصة لشراء كراسة الشروط لحجز وحدات مبادرة سكن كل المصريين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.