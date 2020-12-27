وزير الإسكان: تولى وليد عباس الإشراف على قطاع التخطيط والمشروعات

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتولى الدكتور مهندس وليد عباس عبدالقوى عثمان، معاون الوزير لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القيام بالإشراف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجانب عمله.





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