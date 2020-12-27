تقديم التسهيلات والتيسيرات داخل وحدة تراخيص مرور حدائق الأهرام المطورة

جدة - نرمين السيد - تحرص وزارة الداخلية، على تطوير مقار مؤسساتها، لتقديم الخدمات الجماهيرية وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.





وفى هذا السياق تم تطوير وحدة تراخيص حدائق الأهرام، وذلك تحت إشراف المقدم تامر الحلو، رئيس الوحدة، والرائد وليد جمال الدين، برئاسة اللواء محمد عامر مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة.

وتعمل الوحدة بنظام الترقيم الآلى وبها 16 شباكا، لاستكمال الدورة المستندات فى عدة دقائق، كما يوجد شباك لاستخراج الشهادات، كذلك يوجد مكان مخصص لكبار السن ولذوى الاحتياجات الخاصة.

كما تشمل الوحدة على ساحة متطورة لفحص السيارات، فضلا عن وجود نيابة لاستخراج شهادات المخالفات، وذلك حرصا من مديرية أمن الجيزة وبناء على تعليمات اللواء طارق مرزوق، مساعد أول الوزير مدير أمن الجيزة، لتقديم وتبسيط الإجراءات وحصول المواطن على الخدمة فى أسرع وقت وتحديث أساليب التفاعل والتعامل مع المواطنين.

من جانبه، وجة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بمراجعة كافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية للمواطنين أثناء التعامل داخل الوحدة وإلزام كافة المترددين على ارتداء الكمامة والتأكيد على مسافات التباعد بين المواطنين والتعقيم قبل وبعد أوقات العمل.

يأتى ذلك فى إطار استراتيجية الوزارة التى تهدف أحد محاورها إلى تقديم خدمات جماهيرية، وتطوير وحدات تراخيص المرور بأفضل التقنيات الحديثة.