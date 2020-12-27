المرور: إعادة فتح فتح طريق أسيوط الغربى

جدة - نرمين السيد - وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.
وفى هذا الصدد تحرص الإدارة العامة للمرور، على التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حالة الطقس باستمرار، وإجراء عمليات غلق أو تحويلات بالطرق، حال ثبوت وجود شبورة أو تغييرات قد تعيق حركة السير.
وقدمت الإدارة العامة للمرور مجموعة من الإرشادات تضمنت أهمية إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامى فى الوضع المنخفض تجنباً لانعكاس الضوء بفعل الشبورة ما يؤدى إلى عدم وضوح الرؤية.
وشملت أيضًا زيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التى أمامك مع الالتزام بالمسار "الحارة المرورية"، مع ضرورة السير فى الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع وفتح جزئى لأحد النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج.
ونصحت الإدارة العامة للمرور باستخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئياً للغير، مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعاً.
ونوهت الإدارة إلى أهمية استعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج مع عدم التوقف فى نهر الطريق أو أكتافه مطلقا.
وفى حال تعرض السيارة لعطل، قالت نصحت الإدارة العامة بإيقاف المركبة على الجانب الأيمن من الطريق، وتشغيل كافة الأنوار ووضع المثلث العاكس قبل المركبة بـ 30 مترا فى اتجاه السير واستدعاء خدمة الإغاثة من خلال الرقم 01221110000.
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