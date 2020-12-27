الاشتراطات العامة للبناء.. الحكومة تعلن التفاصيل خلال ساعات

أكدت مصادر أن الحكومة، ستعلن خلال الساعات القليلة القادمة الاشتراطات العامة للبناء، بعد عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، واعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط العمراني.

وبشأن الاشتراطات العامة للبناء استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوى المدينة من حيث الاستعمالات، والارتفاعات ونسب البناء، ومساحات وأبعاد قطع الأراضي، وأماكن انتظار السيارات.

كما تناول الوزير الإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء، والإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص البناء.

وأوضح وزير الإسكان إن سيجري تشكيل لجنة الفحص والمسؤوليات المنوطة بها، وكذا عرض أسماء الجهات الرقابية والاشرافية التي ستراقب أعمال البناء.