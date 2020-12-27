الأرصاد تكشف خريطة الأمطار والطقس من اليوم وحتى أول ساعات العام الجديد 2021

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة، حتى الجمعة 01 يناير 2021. وينشر "صوت الأمة" الظواهر الجوية وخرائط الأمطار خلال ال 72 ساعة المقبلة ، كما يلى :



- الأحد 27 ديسمبر 2020:



أمطار خفيفة الى متوسطة : على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة .

شبورة مائية صباحا : على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

- يوم الإثنين 28 ديسمبر 2020 :

أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة

أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) على مناطق من حلايب وشلاتين .

شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

- الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 :

أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) و شبورة مائية صباحا

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.