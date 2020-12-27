تاريخ وعراقة الدبلوماسية المصرية في محاضرة لــ سفيرنا بــ هولندا

ألقى السفير حاتم عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية في لاهاي بهولندا، تلبية للدعوة الموجهة له، محاضرة افتراضية للطلاب الدارسين بالبرنامج التدريبي الذي تنظمه "جمعية هولندا المتحدة" بالاشتراك مع جامعة "رادبود"، والتي تتولى تدريب الطلاب للمشاركة في نموذج محاكاة الأمم المتحدة بجامعة "هارفارد" الأمريكية، والمقرر عقده في فبراير ٢٠٢١ وسيُمثل فيه الطلاب الدارسون الدولة المصرية.

وفي كلمته أمام الطلاب من الجنسيات المختلفة، استعرض السفير عبد القادر تاريخ وعراقة الدبلوماسية المصرية، وشروط الالتحاق بالعمل الدبلوماسي بوزارة الخارجية، وتناول أهم محاور السياسة الخارجية المصرية، والتحديات المعاصرة والقضايا الإقليمية، كما تحدث عن دور الدبلوماسية لخدمة أهداف الدولة المصرية ارتباطًا بتنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وتضع الدبلوماسية المصرية على رأس أولوياتها ملف إعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات، خاصةً مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى ريادة هذا الملف على المستوى القاري في أفريقيا.