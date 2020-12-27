اتحاد الكرة يعلن عن موعد الكشف عن كواليس أزمة منتخب الشباب

قرر اتحاد الكرة المصري لكرة القدم الإعلان عن قراراته في أزمة انسحاب منتخب الشباب من بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 2021 يوم الخميس المقبل، وحصلت لجنة تقصى الحقائق على جميع التقارير المطلوبة من جميع الأطراف وعلى رأسهم جمال محمد على رئيس البعثة فى تونس وربيع ياسين المدير الفنى والدكتور وليد منظور طبيب المنتخب والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الأول ووليد ماهر القائم بأعمال المدير الإدارى للمنتخب وعادل محفوظ مدير المنتخب.

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وأجرى بعض أعضاء لجنة تقصى الحقائق باتحاد الكرة اتصالا هاتفيا بإبراهيم عادل لاعب بيراميدز وقائد منتخب الشباب الذى يتواجد في فندق العزل الصحى حاليا للإستفسار عن الأحداث في تونس التي حرمت المنتخب من المشاركة في البطولة الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021، ومنها عدم التزام اللاعبين بالإجراءات الاحترازية خلال الرحلة ما تسبب في تفشى فيروس كورونا بين اللاعبين.





جدير بالذكر أن منتخب الشباب المصري انسحب من تصفيات بطولة أمم أفريقيا للشباب عقب تفشى فيروس كورونا بين اللاعبين، حيث وصلت الإصابات فى الفريق 17 لاعبا، ولم يستطع خوض مباراتى ليبيا وتونس فى البطولة لعدم وجود 15 لاعبا فى القائمة.

وعلى جانب آخر الغيت بطولتي كأس العالم للشباب تحت 19 عاماً و17 سنة خلال اجتماع مجلس فيفا الأخير، على أن تقام النسخة المقبلة في عام 2023 بنفس البلدين إندونيسيا وبيرو على التوالى وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.