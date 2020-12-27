حصاد 2020.. كورونا هددت حياة لاعبي كرة القدم

أدت جائحة كورونا لتعريض حياة الكثيرون للخطر حيث تعرض لاعبون ومدربون ورؤساء أندية للإصابة بالفيروس اللعين "كورونا" المهدد لكرة القدم بعد إيقاف عدد من الدوريات الكبري مثل الدوري الإنجليزي والايطاليي والأسباني.
ويظل خطر فيروس كورونا يطارد العالم بشكل مستمراً وبخاصة الرياضيين حول العالم.
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وتأتي اللعبة الشعبة الأولي والساحرة المستديرة اوا~ل الخاسرين من الفيروس بإلغاء عدد من المباريات و إقامة بعضها بدون جماهير ولكن تظل الخسارة الكبري هي أصابة ووفاة العديد بسبب ذلك الوباء.
كان مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد لاعبد الحفيظ قد أعلن عن إصابة كل من مجدي "افشة"وعمرو السولية و رامي ربيعة بفيروس كورونا المستجد بعد اثبات الفحوصات الخاصة بهم ايجابية العينة.
وفريق الزمالك لم ينجو هو الآخر حيث عانى من إصابة ثنائي الفريق طارق حامد و محمود علاء.
وأصيب مدرب النادي الأهلي "موسيماني"بفيروس كورونا بعد اجراء مسحة طبية وظهور نتيجة العينة بفيروس كورونا ولم يستضيع السفر مع بعثة الفريق لمباراة الأهلي امام فريق النيجير وانتهت المباراة بنيجو 1-0 لصالح المارد الأحمر.
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في السياق نفسه أصيب ثنائي المنتخب فخر العرب محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومحمد النني لاعب ارسنال اثناء معسكر المنتخب الوطني بعد إجراء مسحة للاعبي الفراعنة واثبات نتيجة العينة إصابتهم بفيروس كورونا ولم يلعب محمد صلاح اي مباراه مع المنتخب امام النني خاض مباراة وحيدة فقط.
وكان باتريس كارتيرون مدرب الأهلي والزمالك السابق قد أعلن في وقت سابق عن إصابته بفيروس كورونا وتم خضعة لعزل .
وأعلن الأسطوره البرازيلية ولاعب برشلونة السابق رونالدينيو انضمامه لقائمة الاعبين المصابين بفيروس كورونا حول العالم حيث اثبتت نتيجة العينة ايجابية.
كذلك لم ينجو كريستيانو رونالدو فقد أعلن الاتحاد البرتغالي إصابة لاعب فريق يوفنتس الإيطالي بفيروس كورونا واثناء تواجدة في معسكر المنتخب البرتغالي اجراء مسحة طبية وطهرت نتيجة العينة ايجابية وتم عزلة.
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