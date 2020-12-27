حصاد 2020.. كورونا هددت حياة لاعبي كرة القدم

كان مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد لاعبد الحفيظ قد أعلن عن إصابة كل من مجدي "افشة"وعمرو السولية و رامي ربيعة بفيروس كورونا المستجد بعد اثبات الفحوصات الخاصة بهم ايجابية العينة.

وفريق الزمالك لم ينجو هو الآخر حيث عانى من إصابة ثنائي الفريق طارق حامد و محمود علاء.

وأصيب مدرب النادي الأهلي "موسيماني"بفيروس كورونا بعد اجراء مسحة طبية وظهور نتيجة العينة بفيروس كورونا ولم يستضيع السفر مع بعثة الفريق لمباراة الأهلي امام فريق النيجير وانتهت المباراة بنيجو 1-0 لصالح المارد الأحمر.

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