«مستقبل وطن» يواصل متابعة حل أزمة حرمان أهالى المنيب من خدمات الانترنت

يواصل حزب مستقبل وطن، متابعة حل شكاوى عدد من الأهالى بمنطقة المنيب، بعد حرمانهم من خدمات التليفون الارضى وخدمات الأنترنت.
وقال الحزب فى منشور له:" في إطار الدور المجتمعى والخدمى لحزب مستقبل وطن، وتحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذ لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب عادل ناصر، أمين الحزب بمحافظه الجيزة، واصلت أمانة الحزب بمدينه الجيزة متابعة حل شكاوى عدد من أهالى منطقه المنيب بعد حرمانهم من خدمات التليفون الارضى وخدمات الأنترنت.
من جانبه، قال المستشار جمال راجح، أمين حزب مستقبل وطن بمدينة الجيزة، إنه فى إطار متابعة شكاوى أهالى منطقة المنيب من انقطاع خدمات التليفون الأرضي والإنترنت، تم التوجه برفقة المهندس هانى درويش أمين مساعد الحزب، ومدحت عاكف عضو الأمانة إلى حى جنوب الجيزه، للقاء مدير منطقة الجيزة، بالشركة المصرية للإتصالات، المهندس محمد عنتر، وعرض المشكلة عليه والذى تواصل مع المهندس خالد أمين مدير سنترال المنيب، وأفادوا أن لا مشكلة في تركيب كابلات تليفون أرضى وتشغيل خدمه الانترنت، لما يقرب من 300 أسرة فقط، يتطلب الأمر موافقة وتصريح من حى جنوب الجيزه لذلك، فتم التوجه إلى المهندس تيسير عبد الفتاح رئيس حى جنوب الجيزه لعرض المشكله عليه، وبدوره أسندها للمهندس محمد درويش، مدير المرافق بالحى، والذى أوجد حل للتركيب وتم إرسال الموافقة من الحى إلى السنترال وأنه لا يوجد مانع من الحفر بعد سداد المطالبة المالية من السنترال للحى لزوم الحفر وتعود المشكله لأكثر من عام من الانتظار لأهالى المنيب من شكوى حرمانهم من تركيب التليفون الارضى ووصول الانترنت مما زاد وارهق كاهل المواطنين بالمصاريف وذلك لمتابعه تلقى التعليم عن بعد وذلك وفقا لنظام التعليم الجديد والذى يتطلب تواجد خدمه الانترنت بالمنازل بالإضافة للأعمال المتعلقه بالإنترنت، فضلاً عن تواجد مستشفى كبير أيضاً لا تتوافر لديها الخدمة.
وأضاف "راجح"، أن الحزب تابع خط سير الأوراق الرسمية مع الجهات المختصه الى ان تمت الموافقه والاعتماد المالى المطلوب بين الحى والسنترال وتمت الموافقة النهائية، وواصلت الأمانة متابعة استخراج التصريح الرسمي من الحى إلى السنترال بالحفر وفقاً للرسم الكروكى المُعد مسبقاً وتم تسليمه إلى محمود فتحى مندوب السنترال في حى جنوب والذى اكد أن جميع الأوراق مستوفاه وتم اسناد العمل للجهه المختصه وسيبدأ الحفر على الفور.
وأوضح "أمين الحزب"، أنه بالفعل تم التوجه لمكان الشكوى لمتابعه الحفر ميدانياً على الأرض والاطمئنان لسير العمل وتم اللقاء بعدد من اهالى وسكان المنطقه والذين عبروا عن مدى فرحتهم لسرعه الأستجابه ومتابعه امانه حزب الجيزه المشكله من اول طرحها بالصحف الى تنفيذها على ارض الواقع وان دخول التليفون الارضى وخدمات الانترنت كان بمثابه امر مستحيل نظرا لكثره الجهات الحكوميه المختصه وان هذا الأمر سيرفع كثيرا عن كاهل الأسر ويعينهم على متابعه أعمالهم وتلقى خدمات التعليميه للدراسه عن بعد وتوجهوا بالشكر لكل القيادات المسؤله عن ذلك.
يأتي ذلك في اطار السياسه التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤساسات الدوله المصريه ومن خلال اطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات لتلبيه احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم في إطار مبادرة حياه كريمة.
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